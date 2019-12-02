勸架小三生遭打飛眼鏡　日師「拎起來重摔兩次」罰減薪4個月

▲日本網友認為，老師的舉動已經不是體罰，而是暴力行為。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

日本愛知縣江南市立古知野西小學今年9月發生一起不當體罰事件，一名55歲的老師因為勸架不成，竟然把兩名三年級的學生抓起來重重摔在走廊的地板上，而且一連摔了兩次。雖然愛知縣教育委員會在11月29日做出減薪4個月的懲處，但消息在網路上傳開後，大部分的日本網友還是不買帳，紛紛在推特PO文痛罵處罰太輕。

根據《產經新聞》報導，這名55歲的老師今年9月25日在勸阻兩名吵架的學生時，眼鏡不小心被打飛，一氣之下竟然把孩子們抓起來，接著重摔在走廊的地板上，還一連摔了兩次，導致其中一名孩子牙齒斷裂。

▲老師的眼鏡在制止過程中被學生用手打飛。

雖然老師在生氣的情緒平穩下來之後，表明對自己的行為感到很後悔，也有深刻反省；但愛知縣教育委員會認定上述行為涉及體罰，上月29日對外宣布將扣除他4個月的薪水，當作懲戒。

不過，日本網友們看到相關新聞報導都覺得處罰太輕，推特上至今仍有許多負面討論，還有網友留言表示，「這根本不是體罰，而是暴力行為」、「小孩子吵架通常大聲喝斥就能達到制止效果，等到情緒冷靜下來之後，再告訴他們剛才的行為是不對的就可以了，不需要動手打小孩」、「不能讓這種人繼續當老師啊」、「應該開除才對」。