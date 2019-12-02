北約峰會將登場「聚焦土耳其中國」　傳川普不爽馬克宏

▲ 美國官員先前表示，「中國正積極尋求在全球發揮更大的影響力，也包括北約的責任範圍。」圖為美國總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

北大西洋公約組織（NATO）第70屆領導人峰會3日即將在英國倫敦登場，美國總統川普料針對美方認定的中國擴張主義政策，尋求成員國向北京政府施壓的支持，且土耳其也是峰會另個焦點議題。但如今外傳川普私下對法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）感到不滿，外媒暗示，當中的關鍵似乎就是馬克宏口中「美國背棄盟友」的北約腦死言論。

綜合路透、Axios等外媒報導，川普預計2日晚間抵達倫敦，參加為期2日的北約領導人峰會。歐洲官員預測，考量到川普說話向來的不可預測以及2020年大選即將到來，此次峰會最好的狀況，就是他按照「邀功」的劇本走，也就是慶祝歐洲成員國自2016年以來在國防增加約莫1300億美元的預算開支，讓北約可以變得更加強大。

根據預計行程，川普將分別與德國總理梅克爾、法國總統馬克宏、北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）舉行會談，並出席工作午餐會，與來自英國、保加利亞、立陶宛、羅馬尼亞、波蘭、拉脫維亞、希臘、愛沙尼亞的代表們見面。

▲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（圖／路透）

只不過，多名消息人士指出，川普其實早就被馬克宏惹惱，且已有一段時間。根據Axios報導所提及的內容，馬克宏先前接受《經濟學人》專訪時曾透露，「北約目前處於腦死狀態，而川普領導的美國正在背棄我們」；文中分析，2人之間的「兄弟情誼」似乎已不復存在。對此，美國駐北約前大使達爾德（Ivo Daalder）則認為，馬克宏這番言論可能存在著諷刺效果，讓川普發表更正面的言論，藉此反駁馬克宏的負面說法。

令外界關注的是，土耳其和中國都會是北約峰會的主要議題。

達爾德表示，安卡拉政府似乎已經做出決定，認定與其和美國為首的北約結盟，不如和俄羅斯總統普丁合作，確保土耳其有個更好的未來，「不顧美國、北約反對（購買）S-400防空系統的決定，以及和俄羅斯達成協議控制敘利亞邊境地區，都是對北約的打擊。」

與此同時，北約成員國在中國議題的分歧日益擴大，例如是否允許華為參與5G網路、北京政府與東歐、中歐國家的結盟日益緊密等，「隨著中國在歐洲的力量與影響力逐步提升，東歐與西歐在政治、經濟、戰略等方面已開始出現分裂。」

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▼ 北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）。（圖／路透）