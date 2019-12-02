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5歲女童幼稚園遭同學「當眾扯褲指侵」！犯人年紀太小罰不到　家長崩潰求援

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▲▼女童、兒童、孩童、孩子、家庭、幼兒。（圖／翻攝自pakutaso）

▲ 5歲女童疑似遭男同學性侵。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者陳宛貞／編譯

南韓日前發生「城南幼稚園性侵案」掀起公憤。京畿道城南市一所公立幼稚園發生5歲女童長期遭男同學性暴力的離譜案件，女童家長氣得上青瓦台請願網站留言，引起各界撻伐。據傳男童家長威脅女童家長刪文，目前雙方都決定採取法律措施。

女童父親1日在青瓦台國民請願網站上以「請訂定兒童對兒童性侵事件發生時有強制力的制度」為題發文表示，和女兒就讀同所幼稚園的同齡男童上(11)月4日在所有同學面前將女兒的褲子脫下，將手指伸進她的性器與肛門。

他說明，女兒過去便長期在幼稚園裡、社區昏暗的腳踏車停放區等地被同班男同學強制性騷擾，因此曾喊下體痛，陰道也出現異常的分泌物。這名父親也另外上傳醫院婦產科的診斷證明，顯示女兒曾遭受性虐待，因此患上外陰炎。

南韓現行《兒童福祉法》規定，任何人不得對兒童進行身體或性虐待，但未滿14歲者屬《刑法》上的未成年者，因此不會受到懲罰。女童父親表示，「因為對方不是刑法處罰對象，就算提告也不會被受理，這樣的現實令我們感到絕望。」

▲▼幼稚園。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲ 女童家長指控，女兒長期遭受虐待。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

根據女童父親說法，受害者長期遭受虐待，因此產生陰影，總是向爸媽問道，「如果遇到XX（加害者）怎麼辦？」在暗處會感到害怕，睡覺時也經常做惡夢，口中說著「不要」、「討厭」等夢話。

他指控，「女兒真的非常不安，而加害者就住在同個社區的隔壁棟公寓。但加害者的父母要我們不要把他們的孩子當成犯罪者，也不願意搬家。」他還爆料，這名男童的父親是現職國家體育選手，讓他更加感到憤怒，「就算只有一點點，我也不想要我繳的稅被付給這個人。我要求剝奪他國家代表的身分。」

他說明，政府訂定兒少性保護相關法律即是因為兒童及青少年遭受性犯罪時，受到的傷害較成人大上許多，「如今卻因為加害者年紀小，導致受害者無法受到保護，真是矛盾。」

女童母親上月底也在網路論壇以「在幼稚園被性侵了」為題發文說明，11月4日看見女兒一邊穿褲子、一邊從腳踏車停車場走出來，一問之下女兒竟回答，幼稚園同班男同學脫下她的褲子，以手指性侵。

▲▼幼稚園。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲ 女童在幼稚園當眾遭到騷擾。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

這名母親表示，她在幼稚園園長、2名老師及警衛等人陪同之下調閱監視器影片，宣稱影片內容的確如女兒所述，讓她當場崩潰。男童父母接受媒體訪問時則坦承，兒子的行為確實有問題，但女童父母的說詞過分誇大，將採取法律措施。

然而案件曝光後，專家三度調閱監視器影片，卻沒有找到關鍵畫面。因為監視器架設在上方，畫面中只看得到兒童頭部，無法看清楚下體部位。警方與兒童保護專家已經商議，將再度開會討論調查監視器影片相關事宜。

這2則貼文在網路上引起廣大關注，女童母親稍早再度出面指控，男童父母要求她刪文，還威脅要提告。她2日凌晨發文表示，「我是城南事件的女童媽媽，好像很快就會被告了。」

她說明，「因為我也是人，在對方的威脅之下，已經把之前在媽媽論壇發的文都刪掉了，但為了國民的權益，還是鼓起勇氣來發文了。我會守護我的女兒，很快就會聘請專業律師的。」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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