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聯合國氣候峰會登場！「碳排市場」淪無效循環　環保稅各國沒共識

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▲▼波蘭年輕人上街要求政府正視氣候變遷問題。（圖／路透）

▲波蘭年輕人上街要求政府正視氣候變遷問題。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

「聯合國氣候變化綱要公約第25次締約方會議」（COP25）2日在西班牙登場，有近200國家、共2萬5000名代表出席。在會議開始前，各界對於氣候變遷的擔憂不斷加深，數萬民眾聚集在各地街頭示威，要求當權者正視氣候變遷問題。不過，在建立碳排放市場、課徵環保稅的議題上，各大國尚未達成共識，COP25恐難出現具體成效。

COP25原訂在智利首都聖地牙哥舉行，但由於該國持續動亂，智利總統皮涅拉（Sebastian Pinera）10月月底宣布，停辦APEC峰會及COP25，並由西班牙接手舉辦。西班牙生態轉型大臣黎貝拉（Teresa Ribera）表示，面對全球日益高漲的民族主義情緒，建立一個依賴全球合作的組織非常重要，「COP25將重申，多邊主義是解決氣候變遷的最佳工具。」

▲▼「聯合國氣候變化綱要公約第25次締約方會議」（COP25）。（圖／路透）

▲COP25看板仍可見智利名稱。（圖／路透）

本次會議最重要的議題就是，替2015年簽訂完成的《巴黎協定》（Paris Agreement）訂定相關法規，當時各國政府同意，每5年檢視一次減排成績，也就是說，2020年將第一次進行碳排檢討。不過，儘管有各地環保團體、科學家的督促，各國當年承諾的重大改善均未達成，就在會議開始前幾天，科學家更宣布，全球氣候危機已進入「臨界點」，顯示各國採取的減碳措施並未出現顯著效果。

除此之外，多年來各國試圖成立「碳排交易市場」，希望能透過核發碳排量許可，以抑制溫室氣體排放。BBC報導指出，專家擔心，目前的碳排交易市場可能會淪為「富國向窮國買額度」的無效循環，因此本次COP25上，希望能夠建立更有效且透明的國際碳排放交易體系，以及富國與窮國補貼機制。

▲▼歐洲議會在11月28日投票通過，宣布進入氣候緊急狀態。（圖／路透）

▲歐洲議會在11月28日投票通過，宣布進入氣候緊急狀態。（圖／路透）

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）警告，氣候變遷已經到了無法回頭的地步，而事到如今，全球的反應完全不夠。世界氣象組織宣布，地球溫室氣體的濃度早在2018年就達到407.8 ppm，創下歷史新高；聯合國環境規劃署（UN Environment Programme）指出，目前各國的減排計畫與「將氣溫升幅限制在1.5℃之內」相距甚遠，如果要確實達到目標，各國必須將減排目標提高5倍。

另外，美國將在2020年11月4日退出巴黎氣候協定，也就是下一屆美國總統選舉的第二天。今年美國總統川普（Donald Trump）派出較低階層的代表團出席。儘管如此，身為僅次於中國的全球第二大溫室氣體排放國，美國仍積極參與制定碳排交易機制。

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