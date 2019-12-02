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相伴20公里！她帶兒子出遊...下車驚見「世界級毒蛇」緊纏後座椅

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實習記者陳妙津／綜合報導

天氣一變冷，有些動物會鑽進車內取暖，就連蛇都有可能。澳洲女子帕保羅（Kathy Pablo）帶年幼兒子開車出門，途中竟發現車後座椅下纏著一條世界級毒蛇「東部棕蛇」，沒想到她還淡定拍照PO網分享，讓看到網友紛紛驚呼「好險沒出事」。

據《每日郵報》報導，住在澳洲昆士蘭韋帕的帕保羅，日前開車和兒子一起去郊外出遊，一路上都專心駕駛，結果在開了20公里左右的回程時，感覺車內有甚麼東西在爬動，查看之下才發現，竟有條劇毒的「東部棕蛇」緊纏在兒子座椅下方。她見狀立刻將兒子抱離毒蛇，隨後淡定拍照，並在事後PO網分享，並寫道「我想到自己曾把窗戶打開一點，這條蛇或許是因此才找到進來的路，直到開了20公里才被我發現，希望大家注意，乾旱讓所有野生動物都更迫切尋找食物與水。」

▲▼東部棕蛇。（圖／翻攝自維基百科）

▲東部棕蛇是擬眼鏡蛇屬，也是世上第二毒的陸棲蛇類，僅次於陸棲蛇內陸太攀蛇。（圖／翻攝自維基百科）

該篇貼文立刻引發網友熱議，紛紛留言，「幸好你們沒事」、「太恐怖了吧」、「最糟糕的噩夢」、「希望牠能付油錢」。據了解，東部棕蛇是擬眼鏡蛇屬，也是世上第二毒的陸棲蛇類，僅次於陸棲蛇內陸太攀蛇，若是被咬，可能出現腹部疼痛、吞嚥困難、痙攣、呼吸障礙、溶血反應、心肌緊縮與及腎功能衰竭等。

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