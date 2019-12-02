《香港法案》使美中貿易談判停滯　美媒曝：給習近平時間穩定國政

▲ 《華爾街日報》此前指出，美中可能在明年1月的瑞士達沃斯世界經濟論壇簽署協議。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美中上周皆對第一階段貿易協議表示樂觀，但美國媒體指出，談判進度受到總統川普（Donald Trump）簽署《香港人權與民主法案》影響。Axios新聞網1日援引美方談判團隊消息人士說法指出，貿易協定因香港法案陷入停滯，且中國國家主席習近平也需要時間，使國內政治情勢穩定下來。

《香港人權與民主法案》要求美國總統對在香港侵犯人權者祭出制裁，在國會獲一致通過。Axios指出，美國國會將激怒北京的香港法案送到川普辦公桌上，表達對香港民主與人權的支持，也中斷美中貿易談判。中國外交部上月29日譴責，川普簽署此法案嚴重干涉中國事務。

美中初階貿易協議最快可能在今年年底達成，川普也預計推遲原定12月實施的關稅。但川普談判團隊人士透露，香港法案使協議停滯不前，且習近平也需要時間穩定國內政情。

熟知中國談判狀況的另2名消息人士說明，兩國間幾個實質性問題目前仍有待解決，包括川普將撤回多少關稅、實施協議的機制，以及中國將如何確保能如川普此前所說，大量購買美國農產品。此外，簽署協議的地點也是個難題。川普團隊四處尋找可能的地點，包括愛荷華州、馬里蘭州的大衛營（Camp David）等，但至今還未找到雙方都能接受的方案。

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