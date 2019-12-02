筆電充電突爆炸…男子閃避不及　「10cm電池」直接射入體內

▲筆電充電時突爆炸，男子腹部遭炸傷。（示意圖／取自免費圖庫 Pixabay）



記者張方瑀／綜合報導

馬來西亞一名男子日前在飯店替筆記型電腦充電時，電腦卻突然爆炸，電池直接擊中該名男子腹部，當場血流不止。緊急送醫後發現，超過10公分大小的電池竟直接卡在他體內，開刀取出後，該名男子仍在加護病房觀察。

當地媒體報導指出，一名來自馬來西亞阿沙再也縣（Daerah Asajaya）的45歲華裔男子，日前下榻西連縣（Daerah Serian）一間飯店時，準備在房間內替筆記型電腦充電。豈料筆電卻突然爆炸，站在旁邊的他根本來不及躲開，直接被炸中腹部，當場血流不止。更可怕的是，當他緊急送醫後，X光一照發現，大小超過10公分的電池竟直接卡在他的肚子裡。

醫生先在他的腹部右側，發現一個5公分大小的傷口，感覺有異物卡在裡面，透過X光檢查後發現，他的肚子裡有一顆完整的筆電電池。緊急開刀取出後，目前該名男子仍在加護病房觀察。報導中也未透露爆炸筆電的廠牌。

使用電子產品時，必須非常注意充電的電壓與產品本身的電池壽命。先前台灣也曾發生，已使用10年的老舊筆電因長時間充電未拔插頭，長時間充電過度加上使用副廠電池，結果突然爆炸起火，所幸火勢被緊急撲滅，也未造成任何人員傷亡。

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