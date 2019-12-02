大學禮堂翻新驚見112年前瓶中信　工人封藏在牆壁裡

▲瓶中信的信件內容公開。（圖／翻攝自YouTube／Montclair State University）

實習記者施怡妏／綜合報導

美國紐澤西州的蒙特克萊爾州立大學（Montclair State University）今年2月在進行禮堂翻新過程中，工人羅伯特（Robert Kanaby）在一面約4公尺的老舊牆壁發現瓶中信，這是一封來自112年前的信。當時在蓋這座牆時，工人為了紀念而將瓶中信封印在牆壁上。

根據news12報導，羅伯特是一名拆遷工人，當時拆除在一面非常古老的磚牆時，突然聽到玻璃破碎的聲音，意外找到一封用啤酒瓶裝著的信件。這封信的日期標示為1907年7月3日，信中寫著，「這是證明這堵牆是由新澤西州紐華克市（Newark）的兩名工人所修建」，他們都是美國B.M.I.U的成員，分別是威廉.漢利（William Hanly）和詹姆斯.列儂（James Lennon）。

羅伯特立即將信件交給該校的建築管理主任莎倫.馬奧尼（Sharon Mahoney），對於突如其來的消息，他也感到很不可思議。莎倫表示，「如果當時羅伯特往其他任何一個方向砸，這封信件可能就會被深藏在完整的磚塊裡，不會有其他人發現。」

目前校方還在積極尋找有關這兩名工人的訊息，並將展示這個瓶中信在學院大廳裡，也一併展示其他在建設中發現的文物。校方表示，「這兩位工人建造了最初的蒙特克萊爾州立大學，他們永遠都是我們的一份子，希望可以盡快找他們的後代，我想讓後代的人們知道。」

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。