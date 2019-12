每天上銬審問！澳作家遭中國關押「日漸孤立」　澳外長：無法接受

▲作家楊恆均的關押狀況引起澳洲外交部憂心。(圖/路透社)

記者丁維瑀/綜合報導

澳洲外交部長佩恩(Marise Payne)2日表示,中國出生的澳籍作家楊恆均(Yang Hengjun)被北京當局以「不可接受」的條件關押,包括每天配戴鐐銬接受訊問。雖然中方曾呼籲澳洲不要干預此事,佩恩仍強調她必須發聲。

《路透社》報導,佩恩說,澳洲駐北京大使館的官員近期探訪被羈押的楊恆均,結果令她擔憂,她必須公開發聲。她透過電郵發表聲明寫道,楊恆均逐漸從外在世界中孤立,當局限制他與親朋好友聯繫,恢復每日訊問,同時還戴著鐐銬,「這是不可接受的。」

佩恩表示,澳洲要求中方解釋針對楊恆均的指控,此外應按照國際規範,公平對待他,包括讓他接觸律師與家人。

Foreign Minister Marise Payne says she is "very concerned" over the treatment of an Australian citizen, who remains held in detention in China.https://t.co/wNxleRfGxO