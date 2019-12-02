太平洋島國「愛上中國領導力」斷交台灣　竟與川普放生氣候議題有關

▲外交部內先前擺放索羅門群島國旗。（圖／資料照）

記者丁維瑀／綜合報導

川普政府11月正式展開為期1年的程序，讓美國退出2015年通過的《巴黎協議》。對於一些脆弱的國家來說，這成為重大擔憂，包括太平洋的島國也感到不尋常；而美國在氣候議題的態度，也無形促成今年與我斷交的索羅門群島、吉里巴斯轉向中國。

美國公共廣播電台（NPR）上月23日報導，這些太平洋島國自認會受到氣候變遷衝擊，曾希望美國可以保持堅定態度，減碳之餘也能幫助人民應對不斷上升的海平面危機。現在，部分太平洋島國轉向中國尋求幫助，氣候議題正是其中一個因素；北京過去誓言履行《巴黎協議》。

索羅門官員透過電郵告訴NPR，現任美政府在對抗氣候議題的態度缺乏領導力，「不僅讓我們沮喪，也讓所有太平洋地勢較低的島國沮喪。」官員補充，雖然中國是最大的二氧化碳排放國之一，卻展現出領導能力與承諾，幫助太平洋島國應對問題。

▲中國與索羅門建交。（圖／路透社）

9月，索羅門與台灣斷交，恢復與北京的外交關係。索國總理辦公室主任德約科維奇（Robson Tana Djokovic）、高級經濟官員維烏魯（Samson Viulu）表示，國家在轉向時除了考量經濟，氣候變遷也是一個因素，「對多數人而言，關乎我們的現在與未來。」

索國官員看著島嶼消失在上升的海平面中，自覺因為經濟不繁榮，在氣候議題上也未受到同等重視，不是國際大家庭的成員。所以，他們轉向中國，希望與北京建立關係除了能促進經濟發展，還可以掌握更多資源應對全球暖化。

就在索國做出決定不到1周，人口僅11萬的吉里巴斯也宣布與台灣斷交。吉國總統馬茂（Taneti Mamau）在聯合國大會表示原因很清楚，與台灣相比，中國是擁有更多資源的大國，將成為處理國內、國際事務的好夥伴，涵蓋的議題也包括氣候變遷。

馬茂強調，中國認真對待氣候變遷，也承諾不僅減少自身的碳排放，還要幫助太平洋島國減輕氣候帶來的影響，同時全面落實《巴黎協議》。

根據美中經濟與安全審查委員會（U.S.-China Economic and Security Review Commission）說法，過去20年，中國參與更多太平洋事務，隨著中國國家主席習近平2012年掌權，這種情況也更明顯。委員會今年發布報告指出，中國想要在太平洋區域建立軍隊，在聯合國從這些國家的投票中受益，獲得開採自然資源的管道，同時削弱這些國家對台灣的支持。

▲川普在氣候變遷議題上的態度，讓部分太平洋島國遲疑。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，即使雙邊沒有正式的外交關係，台灣卻是美國第11大貨品貿易夥伴，美方也繼續對台販售武器。華府也觀察到近期太平洋國家的轉變，副總統彭斯（Mike Pence）與佛州共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）都保持警戒，盧比歐還在推特威脅，要「切斷」與索國的關係。

不過，位於夏威夷東西中心（East-West Center）「太平洋島嶼發展項目」的資深經理柯羅克（Scott Kroeker）表示，從歷史來看，美國對於南太平洋的興趣有時高有時低，「每當另一個敵手開始在這地區冒出頭，美國就會說『哦，我們最好注意一下』。」

聯合國氣候變化綱要公約第25次締約方大會（COP25）2日開始在西班牙舉行。美國務院此前表示會派外交團出席，並未包含高級官員。

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