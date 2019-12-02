首拚愛荷華州　拜登：川普若連任，美國人的性格將改變

▲拜登帶著妻子一起展開8天的競選活動。（圖／路透）

實習記者施怡妏／綜合報導

美國民主黨總統參選人、前副總統拜登（Joe Biden）自30日起，將從在愛荷華州康瑟布拉夫斯（Council Bluffs）競選辦公室開始，帶著妻子進行為期8天的「巴士行競選行程」，將會拜訪18個郡。他告訴愛荷華州的選民，若讓川普總統待在白宮八年，「美國人的性格會被改變」。

根據ABCNesw報導，愛荷華州是全美國第一個進行黨內初選的州，拜登預計在這一次的競選行程中，提升自己在該州的支持度。他在競選辦公室外對著選民表示，「我向大家保證，我們將贏得這場比賽，並打敗川普，我們將會改變美國。」

拜登接著表示，若繼續讓川普待在白宮，將會改變國家的性格，「我們不讓這種事情發生」，同時也批評川普的關稅政策對於愛荷華州農民的影響。他強調，將藉由愛荷華州州長的幫助下，制定出一套新的農村政策計畫。

競選團隊發言人達科洛（TJ Ducklo）表示，「這次活動目的是讓拜登和民眾有直接的近距離接觸。」除了拜登之外，布塔朱吉、華倫、聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）等多位民主黨總統參選人，預計在這8天都會在愛荷華州舉辦競選造勢活動。