自製「陷阱屋」門一開就射爆小偷　長輩在家誤觸機關慘死

▲屋主意外啟動自己設下的陷阱。（圖／取自Pixabay）

記者丁維瑀／綜合外電報導

美國緬因州65歲男子西爾（Ronald Cyr）為了防止小偷入侵，在屋內安裝致命陷阱，結果他竟在感恩節誤觸裝置，中彈後送醫仍不治身亡。警方調查後發現，西爾住家有扇前門不太對勁，若是有人從這邊進屋，裝置就會開槍。

BBC報導，原本是為了自保才設置機關，西爾11月28日晚間卻意外啟動裝置，中槍的他趕緊撥打911，範比倫（Van Buren）警方也接獲通報。警方一直到隔日凌晨都在調查，結果發現，男子自己設下的裝置意外啟動後，他不慎中彈，未能從過重的傷勢中恢復。

目前還不清楚西爾如何引爆裝置，警方還發現其他類似的機關，並向緬因州防爆小組求助。事實上，屋主引進這類陷阱並不算罕見，但這是違法行為。

《衛報》報導，自稱是西爾手足的馬克（Mark）、洛林（Lorraine）透露，西爾的住處一直是小偷的目標，他對當局感到失望。兩人表示，西爾長期提到工具消失了，他提出投訴，警方處理的方式卻只是把他當成一名老人，「他很害怕，警察什麼也不做，所以他自己來。」

據了解，西爾曾試過使用柵欄與監視器，幾年前他決定安裝陷阱機構。洛林感嘆，自己並不支持西爾這樣做，可是他確實相當擔憂，心情沮喪。