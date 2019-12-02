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歐盟首位女領導人！馮德萊恩就任「執委會主席」　慶祝《里斯本條約》10周年

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▲▼左起歐洲中央銀行總裁拉加德、馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、比利時前總理、歐洲理事會新任主席米歇爾（Charles Michel ）、歐洲議會議長薩索利（David Sassoli）。（圖／路透）

▲德國前國防部長馮德萊恩（Ursula von der Leyen）入主歐盟執委會主席，德國在歐盟影響力增加。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

德國前國防部長馮德萊恩（Ursula von der Leyen）1日正式就職新一屆執委會主席，也是史上第一位歐盟女主席。她就職的時間正逢《里斯本條約》生效10周年，在未來5年任職期間，環保、性別議題立場明確的她強調，要壯大整個歐盟，讓歐洲成為冠軍。

《里斯本條約》又名《改革條約》，簽立之初是用來取代《歐盟憲法條約》，2009年12月1日生效。條約方針調整了歐盟在全球的角色定位，以及在人權保障、歐盟決策機構效率、全球暖化及天然能源等方面的政策，最終目的要使歐盟在全球的影響力更進一步扮演關鍵角色。

綜合外電報導，適逢《里斯本條約》生效10周年，馮德萊恩（Ursula von der Leyen）和歐洲議會議長薩索利（David Sassoli）、歐洲中央銀行總裁拉加德（Christine Lagarde），以及比利時前總理、歐洲理事會新任主席米歇爾（David Sassoli）4人，1日共同出席比利時布魯塞爾（Brussel），進行慶祝儀式並發表談話。

▲▼左起歐洲中央銀行總裁拉加德、馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、比利時前總理、歐洲理事會新任主席米歇爾（Charles Michel ）、歐洲議會議長薩索利（David Sassoli）。（圖／路透）

▲左起歐洲中央銀行總裁拉加德（Christine Lagarde）、馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、比利時前總理兼歐洲理事會新任主席米歇爾（Charles Michel ）、歐洲議會議長薩索利（David Sassoli）。（圖／路透）

馮德萊恩表示，這樣的日子作為新主席工作開始的第一天再好不過，現在起所有人都是《里斯本條約》的守護者，而她的工作就是守住歷任歐洲領導人達到的成就，並繼續壯大歐盟，使歐洲成為冠軍。

米歇爾則指出，除了回顧《里斯本條約》，更要以莫大的熱情和希望前瞻新的開始，未來5年會積極推動歐洲事務。作為歐盟歌曲的《歡樂頌》（Ode to Joy），1日也在典禮上播出，儀式則是由薩索利將《里斯本條約》複本頒予馮德萊恩，象徵歐盟史上首位女性領導人的時代已然展開。

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