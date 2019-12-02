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不要亂屁！她嗆警「勸個屁」3字有罪　法官：屁為肛門臭氣算侮辱

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罵人「屁」算侮辱。示意圖與本案無關。（圖／pakutaso）

圖文／周刊王

桃園一名方姓女子在家把音樂放超大聲，結果被鄰居報警檢舉；她面對警方時，居然還口出狂言「勸個屁」，奮力掙扎拒絕上銬。案經上訴，高等法院審理後認為，「屁」是肛門排出的臭氣，有污衊之意，一審判決無誤，但考量方女因愛子輕生憂鬱，因此給予2年緩刑，全案確定。

判決書指出，方女2018年10月29日凌晨12時許在家放音樂，音量太大吵到鄰居，因此驚動警察前來勸阻。沒想到在員警勸導期間，方女居然吼叫，「勸個屁阿！我罵你勸個屁啊、我說你勸個屁啊！」不斷對警察嗆聲，還瘋狂掙扎、想躲進家中，導致其中一名員警手指受傷。

一審桃園地院法官認為，方女恣意以侮辱性穢語謾罵員警，還在逮捕時對員警做出暴力行為，破壞國家法紀執行之尊嚴，且犯後毫無歉意，考量她因愛子輕生罹患重度憂鬱症、慢性創傷症候群，因此依侮辱公務員及妨害公務兩罪判應執行拘役75日，如易科罰金7.5萬元。

案經上訴，高院法官認為，員警言行皆以理相勸，均無冒犯或挑釁之意，惟方女一再以「勸個屁」回應；而「屁」一詞為肛門排出臭氣，更有令人不屑之意，對他人所為稱之為「屁」，不僅表示對他人所作所為無法認同外，更彰顯帶有輕蔑、醜化與貶抑之意。

法官指出，一審判決無誤，但考量方女痛失愛子，因此給予她2年緩刑，期間應上20小時法治教育課程，全案確定。

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