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廢棄石材變「綠金」　石材業新世代搶攻循環經濟

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▲經濟部工業局近年輔導石材業將廢棄石材餘料，以水泥應用複合技術，開發出新型循環水磨石產品，搶攻循環經濟新商機。（圖／經濟部提供）

▲經濟部工業局近年輔導石材業將廢棄石材餘料，以水泥應用複合技術，開發出新型循環水磨石產品，搶攻循環經濟新商機。（圖／經濟部提供）

記者林淑慧／台北報導

廢棄石材也能變「綠金」。經濟部工業局近年輔導石材業新世代，將廢棄石材餘料以水泥應用複合技術，開發出新型循環水磨石產品，讓廢棄物不再只是廢棄物，搖身成為多元應用且具彈性之新式建材，搶攻循環經濟新商機。

工業局官員指出，近年推動循環經濟之產業輔導政策，石材產業第二代、第三代陸續就位，傳承上一代經驗亦勇於接受市場變革的挑戰，除了穩固既有市場，也開展產業與市場「對話」能力。

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像是民國62年成立的瑩大公司，在花蓮縣吉安鄉建立分類回收石材工廠，從事加工再製碎石，洗石子及傳統水磨石子地板；第二代石桓圳接班後為追求創新，積極開拓廢棄石材餘料之技術能量，透過開發各式模具產製成各項預鑄洗石子景觀產品及環保地磚，並陸續引進全自動生產線機器，讓其產品更加圓潤增添質感。

另外，近年來天然資源與石材原料日益匱乏，官員說，近年輔導石材業將石材產業製程之循環回收石粒(粉)料，進行顆粒佈料及調色等外觀規劃，最後以水泥應用複合技術，開發出有別於傳統「磨石仔地板」的新型循環水磨石產品。

「最大的好處是將原石材加工業的邊餘料，經回收、粉碎、重組不斷的循環應用方式，讓廢棄物不再只是廢棄物，搖身成為多元應用且具彈性之新式建材。」工業局官員說。

經濟部表示，過去傳統產業面臨轉型時，皆對於既有產業供應鏈產生衝擊。這次利用石材加工產業回收與加工體制為基礎，透過導入設計與技術輔導，產業餘廢料經回收、粉碎、再製、加值(質)再一次地進入循環，證明了傳統石材加工產業，亦能投入循環經濟的供應鏈中，並找到成功轉型的機會。

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