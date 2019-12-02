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交易量全球第2！男子捧現金買虛擬幣被搶...原來1枚泰達幣等於1元美金

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記者邱茀濱／綜合報導

台南高鐵站日前發生一起離奇搶案，一名葉姓男子想在網路購買「泰達幣」，因此和妻子攜帶1500萬的現金赴約，不料卻全被搶走。不過，警方很就逮捕4名嫌犯到案，目前他們全被依強盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。消息曝光，也讓外界好奇「泰達幣」究竟是什麼，讓葉男甘願捧巨資前往購買？

泰達幣（USDT）又名穩定幣（stablecoin），它和比特幣、以太幣一樣都是虛擬貨幣，號稱跟美元1比1發行是法定貨幣。同時因為泰達幣有法定貨幣的支持，不僅讓它能直接用來交易兌換法幣，使其流通快速，也是它受到交易者喜愛的重要原因。

泰達幣是Tether公司推出基於穩定價值貨幣美元（USD）的代幣Tether USD，簡稱USDT，最大的特點就是與美元等值，所以1枚泰達幣等值1元美金，而且Tether公司嚴格遵守1:1的準備金保證，所以該公司每發行1枚泰達幣，其銀行賬戶都會有1美元的資金保障，使其成為保值良好的加密貨幣，其交易量也穩居全球第二，僅次於比特幣。

請繼續往下閱讀...

▲「泰達幣」厲害在哪裡？（圖／翻攝網路）

▲1枚泰達幣等值1元美金。（圖／翻攝網路）

據《東森新聞》報導，泰達幣在虛擬貨幣市場可以規避行情下跌風險，換言之，當比特幣下跌時，立馬換成泰達幣就能規避風險，而比特幣上漲時，再將泰達幣換回，就能從中獲利。報導稱，像是有些有心人士就會用在規避銀行的手續費，用途上也傾向於灰色地帶。

不過，泰達幣的穩定性仍受到質疑，主要是投資人擔心該公司是否具備足夠的準備金來支撐泰達幣的發行，因此仍有不少大型資產管理公司避免接觸泰達幣；同時泰達幣也可以被認為是一家中心化公司發行的資產，因此隨時可能面臨破產、帳戶凍結的風險。

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