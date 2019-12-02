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雄冠亞太！集保結算所電子投票平台　再奪2019亞太電子化成就金獎

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▲▼集保結算所,電子投票,電子化,汪明琇。（圖／集保結算所提供）

▲集保結算所汪明琇經理（左二）領軍，參加2019 eASIA Awards總決賽，勇奪2019年亞太電子化成就獎金獎。

圖、文／臺灣集中保管結算所提供

電子投票再次獲得國際最高殊榮！集保結算所於11/21（四）於泰國曼谷參加2019 eASIA Awards（亞太電子化成就獎）總決賽，以「電子投票創新應用暨跨國投票STP服務專案」，獨得「數位轉型-公共部門類」金獎，使臺灣數位成就耀眼國際。集保結算所代表團並與參加之各國政府、參賽團隊及資訊業者交流互動，分享臺灣先進經驗，獲得與會各國普遍盛讚。

eASIA Awards是亞太區貿易便捷化與電子商務理事會（AFACT）每2年舉辦一次的國際級大賽，主要目的係促進AFACT成員國與經濟體發展貿易數位化、電子商務與縮短亞太地區的數位落差。目前AFACT有20個成員國，本次進入決賽共有11個團隊，分別來自臺灣、泰國、伊朗及孟加拉等4個國家。集保結算所並於「數位轉型-公共部門類」獨占鰲頭，獲得大會評審一致肯定，榮獲金獎。

請繼續往下閱讀...

集保結算所為保障股東權益，並協助公司提升公司治理，於2009年建置「股東e票通」電子投票平台，並於2018年達成上市（櫃）公司全面採用電子投票之里程碑，不僅提升公司治理文化，並透過電子投票強化股東會透明度，增進外資投資臺灣市場之信心。具體成效如下：

1. 電子投票已不可取代
2019年處理權數超過3,000億權，電子投票股數占出席股數比率達53%。跨國投票直通處理（Straight Through Process, STP）服務獲國際肯定，今年已有92%外資投票透過STP完成。

2. 股東行動投票、下單、管理一站購足
運用API科技，串聯國內40餘個券商下單APP，使電子投票、交易下單與資產管理可達成一站購足。

3. 促進公司治理保障股東權益
電子投票屢獲國際肯定，更於2018年受邀至亞太公司治理最高殿堂——國際經濟合作暨發展組織（OECD）亞洲公司治理圓桌論壇，分享電子投票推動經驗，並於近年向韓國、越南、泰國及印尼等多國集保分享經驗。

本次競賽中，集保結算所通過層層篩選，先於去年臺灣「數位經濟暨產業發展協會」舉辦的「數位服務創新獎」數位政府類拿下特優獎，並獲該協會推薦參加「2019年亞太區電子化成就獎」。

經亞太區電子化成就獎評審委員會邀請，於11/20（三）至11/21（四）參加在泰國曼谷舉辦之決賽，整場賽事共約百餘人出席共襄盛舉，集保結算所最終勇奪金獎，充分展現集保結算所多年來透過Fintech發展應用，創造股東更便捷、安全與多元化投票服務的實績，提升了我國公司治理水準與加速企業數位轉型，也讓臺灣數位服務創新在國際間綻放光芒。

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集保結算所電子投票電子化汪明琇

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