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雲端最有錢／超夯ETF、存股賺千萬　買錯小心賠掉半個身家

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 新聞節目中心／綜合報導

現在最夯的投資商品就是ETF了，而這個熱度到底有多高呢？今年受到主管機關推動、存股觀念興盛的影響，ETF規模逐漸向上，受益人也大幅增加。根據最新統計，台灣ETF投資人已經突破80萬人，創下新高，等於每二名有在交易台股的投資人，就有一人買ETF！

還有我們可以從證交所的統計資料中發現，2003年時僅有1檔ETF，隨後的5年間也不過增加至7檔。但是從2015年過後，開始呈現倍數成長，統計至2019年8月，已經有209檔ETF的商品出現在市場。到底這麼多的ETF，除了大家熟悉的0050、0056，還有哪些值得買的？而買ETF真的能夠穩穩賺嗎？其中又存在哪些風險或迷思呢？最近接連有新聞指出，有多檔ETF基金，因為基金規模低於 1 億元法定門檻，陸續遭清算，即將在年底面臨下市的命運。《雲端最有錢》第67集，邀請到三位都有買ETF經驗的來賓，幫大家來健檢手上的ETF，到底有哪些適合波段操作？哪些適合長期持有？還有哪些比0050、0056 賺更多的ETF？而新型的ETF不斷推出，又該怎麼選呢？原則是什麼，才不會踩到下市地雷？

而除了ETF，另一個更快速又安全的累積財富的方法，就是當存股族嗎？節目來賓有人做到年領百萬股息，月月領股息幫自己加薪，又是怎麼做到的呢？買存股又有什麼樣的迷思與風險？現在不論美國或是台灣股市，都不斷創下新高，存股又該如何操作？精采節目內容不要錯過第67集《雲端最有錢》。

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▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》每周一下午1點10分至2點直播。（圖／新聞節目中心）。

▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》每周一下午1點10分至2點直播。（圖／新聞節目中心）。

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關於《雲端最有錢》

老闆總是不加薪，想投資又不知道該怎麼規劃? 上沖下洗的股市如何套利? 區塊鏈加密貨幣又是什麼? 2019景氣混沌不明，資產怎麼配置才能錢滾錢? 從台股震盪中賺到買菜金、從基金佈局中賺到旅遊金、從房產配置中越換越大間!《ETtoday新聞雲》推出全新節目《雲端最有錢》由資深財經媒體人邱沁宜擔任主持人，帶您輕鬆聊天讀懂財經，最賺錢的經驗分享、最新潮的投資趨勢、虧大錢的地雷閃避，都在《雲端最有錢》與您分享!

資深財經媒體人邱沁宜，20年投資資歷，專訪過逾百位上市櫃公司CEO，台灣唯一擁有理財規劃師證照的財經主播，著有「投資越簡單越好賺」、「理財好像談戀愛」等書，台大北大EMBA畢業，永遠在探索世界的學習者，相信人生最棒的投資就是投資自己。在《雲端最有錢》要帶你探索世界新趨勢，搞懂生活中的投資密碼，ㄧ起邁向財富自由人生自由之路。

《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作財經節目—《雲端最有錢》於1月16日起，每周一下午1點10分至2點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。

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