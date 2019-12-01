廣告人創辦全球最大現烘咖啡連鎖店　cama明年插旗東南亞市場

▲cama café董事長何炳霖表示，預計明年第一季以代理方式進軍東南亞市場。（圖／記者張一中攝）

記者林淑慧／台北報導

出身廣告業的cama café董事長何炳霖在台打造116家連鎖咖啡店，為全球最大的現烘咖啡連鎖店，今年營收可望突破7億元；在海外佈局方面，預計明年第一季以代理方式進軍東南亞市場，目標市場如新加坡、菲律賓與馬來西亞都在評估之列，並力拚明年第二季登錄興櫃。

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▲全球最大現烘咖啡連鎖品牌cama café將位於陽明山的「農林廳林業試驗所轄管廳舍」歷史建築打造為品牌旗艦店。（圖／cama café提供）

cama café日前將其承租位於陽明山的近百年歷史建築，打造為品牌旗艦店「CAMA COFFEE ROASTERS豆留森林」，全區占地600坪，將老屋悉心修復，保留歷史老宅原有風貌，庭園景觀設計則由曾主導電影「少年Pi的奇幻漂流」、「賽德克巴萊」等造景製作的資深團隊強而青操刀，並引進義大利頂級精品咖啡沖煮系統Modbar，以精品咖啡的設計理念，拉近咖啡師與消費者的距離。

何炳霖表示，豆留森林品牌旗艦店為cama首度跨足餐飲業，二代店除了提供餐飲服務外，也導入新品牌CAMACOFFEE ROASTERS的商品搶市，以百家店面為拓店目標，原有的外帶店型也預計於本月中旬提供簡餐，以期提升坪效表現。

▲「CAMA COFFEE ROASTERS豆留森林」品牌旗艦店，全區占地600坪，cama用森林的概念，為咖啡空間做全新演繹。（圖／cama café提供）

何炳霖表示，cama café致力追求透過一杯完美咖啡，成就「cama無限可能∞」。對cama來說，旗艦店是一個標竿，希望它將代表著cama與消費者接觸的一個新起點，代表未來品牌也將會陸續推出各種符合商圈特色的新店型，希望能將cama品牌的精神延伸更極致，讓台灣咖啡文化能進入另外一個新領域。

針對展店計劃，何炳霖指出，除了品牌旗艦店之外，明年的展店計畫仍以外帶店為主，計畫是三年內希望能達到300家，屆時營收希望是當前的三倍起跳，突破10億元大關。

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