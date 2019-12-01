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王立強遭指毫無情報價值　澳洲「媒體集團戰爭」正式爆發

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▲▼中國間諜王立強（Wang William Liqiang，音譯）自爆干預台灣2020大選。（圖／翻攝自The Age）

▲王立強案引爆澳洲兩大媒體集團的戰爭。（圖／翻攝自The Age）

記者林彥臣／綜合報導

自稱中國間諜向澳洲投誠的王立強，被澳洲媒體「天空新聞澳洲台」（Sky News Australia）、「週末澳洲人報」（Weekend Australian）、「雪梨每日電訊報」（Sydney Daily Telegraph）報導指出，只是個毫無情報價值的低階情報工作人員，與「世紀報」（The Age）、「雪梨晨驅報」（The Sydney Morning Herald）及九頻道新聞節目「60分鐘」（60 Minutes）對案情的看法有不同的見解，也因此引爆澳洲兩大媒體集團的戰爭。

「天空新聞澳洲台」報導指出，澳洲內閣的國家安全委員會26日提供給總理莫里森（Scott John Morrison）的意見認為，王立強只是低階情報工作人員，提供的情報對澳洲國安單位幾乎沒有幫助。

「週末澳洲人報」（Weekend Australian）指出，王立強的新聞爆發5天後，多個安全單位消息來源就告訴他們，安全與情報圈的內部共識為，即便王立強爆料內容尚在調查，但也絕非如他自稱的是高階叛逃間諜。

事實上，對於澳洲共諜案見解不同的媒體，分屬澳洲兩大媒體陣營，「雪梨晨驅報」、「世紀報」以及第九頻道新聞網（Nine Network）屬於「九號娛樂集團」（Nine Entertainment Co.）旗下的媒體，「九號娛樂集團」在2018年12月成功併購費爾法克斯媒體（Fairfax Media）之後，已成為全澳洲最大規模的媒體集團。該集團現任主席（Chairman）是科斯特洛（Peter Howard Costello），過去曾於1996至2007期間年擔任澳洲財政部長，而當時的總理是霍華德（John Howard）。

▲▼ 川普口中的「假新聞」　傳媒大亨梅鐸有意買下CNN？（圖／達志影像／美聯社）

▲媒體大亨梅鐸（圖／達志影像／美聯社）

「雪梨每日電訊報」（Sydney Daily Telegraph），「週末澳洲人報」，以及「天空新聞澳洲台」，則是同屬於「澳洲新聞集團」（News Corp）旗下的媒體。「澳洲新聞集團」是澳洲第2大媒體集團，集團執行主席則是和中國政商界關係密切的媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch），此外「雪梨每日電訊報」向來以腥羶八卦新聞和聳動標題著稱。

「九號娛樂集團」和「澳洲新聞集團」之間，彼此堪稱是宿敵關係。除了在商業競爭關係之外，在主導媒體言論上也一直是針鋒相對。這次的王立強案正是明顯的例子。

王立強日前接受「60分鐘」專訪中聲稱，「中國創新」和「中國趨勢」董事會主席向心吸收他為間諜，他曾策劃滲透香港的大學校園，且曾參與銅鑼灣書店綁架事件，並且透過操控網路與媒體輿論，以及滲透宮廟等基層組織，成功影響台灣2018年的九合一大選。

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