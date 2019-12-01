紐約下水道堵塞災難　汙水夾排泄物流進家裡　臭到無法待在家

▲下水道堵塞讓汙水淹到民眾家裡。（示意圖／pixabay）

實習記者崔子柔／綜合報導

紐約皇后區的主要下水道昨日堵塞，髒臭的汙水侵襲大約300戶人家，甘迺迪機場（John F. Kennedy International Airport）附近的一些住戶甚至已經無法待在家裡。

綜合外媒報導，還沒經過處理的汙水夾雜著排泄物，直接流向居民家裡，當地住戶麥肯西（Cynthia McKenzie）說，凌晨3點的時候突然醒來，發現屋內充斥惡臭，原本以為是瓦斯外洩，後來才察覺是汙水已經流進地下室。

麥肯西表示，汙水淹得越來越高，在幾個小時內，一些電器已經救不回來，而且整個社區都被這些臭水波及，撥打了911和311（皇后區服務專線），他們都無法阻止這場災難。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）聲明，工作人員已經動工搶救，近日民眾減少用水量可以加快解決堵塞的問題。美國紅十字會和城市緊急應變中心代表都已抵達現場，幫助受影響的家庭恢復生活。

紐約市水務局表示，飲用水不會受到影響。環保局局長薩皮恩扎（Vincent Sapienza）說，不當排放的油脂進去下水道，會凝結形成塊狀，導致污水無法順暢的流動。

紐約在附近的一所學校為受災戶建立一個服務中心，正努力為晚上無法回家的居民安排房間。