尼泊爾媒體：57歲台灣男登山客「抱怨胸口疼痛」送醫身亡

▲尼泊爾有著許多健行地點。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

根據尼泊爾媒體Khabarhub報導，一名57歲的台灣男性參與「安納普納基地營」（Annapurna Base Camp）的登山行程，11月30日早上回程時卻突然感到身體不舒服，緊急送醫後仍不治身亡。據了解，當事人的身分仍不太清楚，但依據護照資料，姓名英文拼音是Yuchai Chhing。

新聞網站Khabarhub報導，57歲男登山客11月24日從博克拉（Pokhara）出發，參加「安納普納基地營」登山行程，30日回程時抵達中部城市甘達魯克（Ghandruk）時，卻突然抱怨「胸口很疼痛」，經直升機緊急送到「馬尼帕爾教學醫院」（Manipal Teaching Hospital）接受治療，下午1時卻仍宣告不治身亡。

尼泊爾國家警察局（State Police Office）表示，依據男登山客身上攜帶的護照資料，他來自台灣，年紀大約57歲，英文姓名拼音為Yuchai Chhing，此外，也有公布護照號碼。據了解，截稿前仍未公布更詳細的相關資訊。

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