前NFL球員普萊爾公寓遭24歲女刺殺！　「全家都有血」一度危急

▲前NFL外接員普萊爾（Terrelle Pryor）遭刺，一度危急，所幸送醫後情況緩和。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳妙津／綜合報導

美國前NFL外接員普萊爾今日凌晨在自家公寓遭一名女性刺傷，傷及肩膀與胸部，被送往附近醫院急救，當地報導一度指稱傷勢危急，所幸術後情況穩定。警方則援用目擊者說法表示，普萊爾和該名女子發生爭執後相互扭打，後來遭刺，該名女子也在爭執中受傷，未來將積極調查。

據CNN報導，目擊者指稱，普萊爾（Terrelle Pryor）和24歲女子布里斯通先前以約會了1年左右，兩人今日凌晨在公寓中的廚房發生爭執扭打，普萊爾遭刺傷。警方稱，當局凌晨4點15分接獲報案後出動，到場發現普萊爾家中、電梯至車庫都有血跡，並在普萊爾車內發現一把葛洛克（Glock）半自動手槍，而包含布里斯通在內的3名婦女在4點半左右，開車將普萊爾送醫急救。

警方聲明表示，已經逮捕來自賓州的布里斯通（Shalaya Briston），罪名為殺人未遂及嚴重毆打，而普萊爾則面臨輕度攻擊指控，「我們了解此案關注度很高，但目前警方不會對此舉行採訪或記者發布會。」

現年30歲的普萊爾為前NFL外接員，過去曾為華盛頓紅人隊、紐約噴射機隊、水牛城比爾隊等效力，在本賽季開始前被傑克孫維美洲虎隊釋出，現為自由球員。