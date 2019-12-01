首推「道路手機偵測系統」　澳洲開車用手機會被拍到！

▲澳洲首個推出的「手機偵測系統」，能判定駕駛員是否在行駛時使用手機。（圖／翻攝自YouTube／Transport For NSW）



實習記者劉雪兒／綜合報導

澳洲新南威爾斯州（NSW）在1日首個推出的「手機偵測系統」，能判定駕駛員是否在行駛時使用手機，希望能在兩年內降低三分之一的交通事故死亡人數。根據該省交通局表示，系統不受天氣和晝夜的影響，並使用人工智慧（AI）自動化識別，而違規者將被罰款344澳元（約台幣7100元）以上。

根據《衛報》報導，交通局在一份聲明中表示，系統是使用人工智慧（AI）自動化識別出駕駛員是否非法使用的影像，再由專人做進一步的驗證。此外，在啟動偵測系統的前3個月，只會向違規者發出警告信，但在那之後，將以344澳元（約台幣7100元）罰款，在學區內違規罰款457澳元（約台幣9432元）。

新州警察助理專員邁克爾·科博伊（Michael Corboy）上週透過媒體表示，這是一種可以改變文化的系統。值得一提的事，在新南威爾士州開車時，只要使用免提設備撥打或接聽語音電話是合法的，其他功能的都是非法的。根據官方統計，今年截至目前，因交通事故而死亡人數共有329、2018年共有354人死亡。