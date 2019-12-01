他不滿意成績…拿蓮蓬頭「水開最熱」狂噴施虐！　7歲童慘「永久毀容」

John Terrell is accused of making the boy get under hot water because he got a bad grade at school.

https://t.co/T2uwGdb0mk — WTOL 11 (@WTOL11Toledo) November 30, 2019

記者黃心瑀／綜合報導

美國27歲男子約翰（John Terrell）日前以「成績不好」的理由，強迫女友的7歲小孩進入淋浴間，並打開沸騰的熱水澆在其身上，當作一次的懲罰，最後還覺得不滿意，對小孩又打又掐脖後才肯罷手。

根據《太陽報》報導，約翰跟女友以及女友的小孩住在一起，但日前他卻用小孩3月時在學校的成績不夠好當作理由，將人帶到浴室後用滾燙的熱水沖澡，隨後還認為這樣的「懲罰」不夠，結束淋浴還對其出手毆打跟掐脖，行徑十分可惡。

最令人傻眼的還不只這樣，男孩的媽媽布里斯柏（Roekeicha Brisby）在事後2天，不僅沒將小孩帶去看醫生，還在警察調查時撒謊，最後跟約翰一起被逮捕歸案。調查中，男孩向兒童評估中心表示，約翰把他帶進廁所後，拿著蓮蓬頭對準他灑熱水；但布里斯柏卻向警方供稱，事發當時廚房正在燒水，兒子蹲下撿球後站起，不小心撞到鍋子的把手，才導致滾燙的熱水澆到身上受傷。

報導中指出，男孩在遭受虐待後，頭部有嚴重的燒傷，全上約有26%的部分被燒傷覆蓋，並在胸口留下可怕的疤痕，也造成臉部永久性的毀容。