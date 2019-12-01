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葡萄王獨家創新技術受肯定　首爾發明展再抱回金牌、特別獎

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▲葡萄王創新技術獲首爾發明展肯定。（圖／葡萄王提供）

▲葡萄王創新技術獲首爾發明展肯定。（圖／葡萄王提供）

記者姚惠茹／台北報導

葡萄王（1707）今（1）日宣布，旗下獨創的液態發酵技術產品屢獲大獎，這次在首爾世貿中心（Coex）舉辦的第15屆韓國首爾國際發明展，再次從全球27個國家、541件作品中，抱回1金、1銀、1銅及2特別獎，備受國際肯定。

葡萄王生技在台灣微生物液態發酵素材研究，今年新取得的3項專利，包括台灣專利「乳酸桿菌屬、其醫藥組合物及可食用組合物於治療、預防或改善骨質疾病的用途」、美國專利「預防聽力退化之猴頭菇菌絲體」及台灣專利「蟬花菌絲體萃取物抑制過敏」。

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葡萄王表示，旗下自行研發的多重機能性優異乳酸菌株，以多重機能、複合式功效設計的產品進行生產製造，滿足多元化的需求與應用，因此獲得本屆首爾發明展金牌獎及特別獎的肯定。

此外，「液態發酵技術生產猴頭菇菌絲體的應用專利」屢獲中國大陸、瑞士、美國、德國等國際獎項肯定，這次參展更進一步針對全球老年化的熱門議題，擴大長青保健市場，改善銀髮族社交，大幅提升長者生活品質，以銅牌獎獲得大會的肯定。

其中素來有名貴傳統中藥材之稱的「蟬花」，經過葡萄王生技以液態發酵培養後，經細胞實驗證實蟬花萃取物可抑制細胞株因過敏原/IgE刺激所造成的活化現象，也登錄在全球化妝品原料網站PCPC (Personal Care Products Council) & INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients)，可廣泛應用在化妝品及皮膚外用品中，也獲得1項銀牌獎肯定。

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