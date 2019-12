教宗耶誕贈禮　「耶穌降生馬槽碎片」重返伯利恆

▲耶穌降生馬槽的小部分碎片被歸還給伯利恆,當地民眾夾道歡迎。(圖/路透,下同)

實習記者陳妙津/綜合報導

天主教教宗方濟各(Pope Francis)下令,將據信為聖嬰馬槽的一小部分歸還伯利恆,這也是碎片時隔1400年後再次回到耶穌降生地。這塊拇指大小的木片被裝在華麗底座上,在樂隊及民眾盛大歡迎下,被送入耶誕教堂(Church of the Nativity)旁的聖加大利納堂(Church of St. Catherine)保存。

據路透報導,儘管古文物的來歷在漫長時光中常受質疑,但仍受基督教徒景仰。本次被歸還的聖物是相傳耶穌誕生馬槽的一小部分,該馬槽自7世紀時被送往歐洲,獻給時任教宗戴多祿一世(Theodore I),直到如今才有一小部分重回伯利恆,主體則因脆弱不宜挪動,仍留在羅馬。

梵蒂岡表示,歸還文物碎片是教宗方濟各的餽贈,因為巴勒斯坦自治主席阿巴斯(Mahmoud Abbas)曾多次希望教宗能將聖物歸還伯利恆,「這很重要,是應阿巴斯先生的要求。」

聖物歸來令伯利恆民眾欣喜萬分。53歲家庭主婦賈卡曼(Chris Giacaman)表示,「很高興部分碎片能回到伯利恆,讓我們感覺聖靈比起過往更加與我們同在。」不過也有人感到失望,32歲的珊蒂(Sandy Shahin Hijazeen)表示,「這只是一小塊碎片,原本我聽說馬槽要回來時還以為是一整個,但後來卻是我們看到的這一小塊。」

