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教宗耶誕贈禮　「耶穌降生馬槽碎片」重返伯利恆

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▲▼耶穌降生馬槽的小部分碎片被歸還給伯利恆，當地民眾夾道歡迎。（圖／路透）

▲耶穌降生馬槽的小部分碎片被歸還給伯利恆，當地民眾夾道歡迎。（圖／路透，下同）

實習記者陳妙津／綜合報導

天主教教宗方濟各（Pope Francis）下令，將據信為聖嬰馬槽的一小部分歸還伯利恆，這也是碎片時隔1400年後再次回到耶穌降生地。這塊拇指大小的木片被裝在華麗底座上，在樂隊及民眾盛大歡迎下，被送入耶誕教堂（Church of the Nativity）旁的聖加大利納堂（Church of St. Catherine）保存。

▲▼耶穌降生馬槽的小部分碎片被歸還給伯利恆，當地民眾夾道歡迎。（圖／路透）

據路透報導，儘管古文物的來歷在漫長時光中常受質疑，但仍受基督教徒景仰。本次被歸還的聖物是相傳耶穌誕生馬槽的一小部分，該馬槽自7世紀時被送往歐洲，獻給時任教宗戴多祿一世（Theodore I），直到如今才有一小部分重回伯利恆，主體則因脆弱不宜挪動，仍留在羅馬。

▲▼耶穌降生馬槽的小部分碎片被歸還給伯利恆，當地民眾夾道歡迎。（圖／路透）

梵蒂岡表示，歸還文物碎片是教宗方濟各的餽贈，因為巴勒斯坦自治主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）曾多次希望教宗能將聖物歸還伯利恆，「這很重要，是應阿巴斯先生的要求。」

聖物歸來令伯利恆民眾欣喜萬分。53歲家庭主婦賈卡曼（Chris Giacaman）表示，「很高興部分碎片能回到伯利恆，讓我們感覺聖靈比起過往更加與我們同在。」不過也有人感到失望，32歲的珊蒂（Sandy Shahin Hijazeen）表示，「這只是一小塊碎片，原本我聽說馬槽要回來時還以為是一整個，但後來卻是我們看到的這一小塊。」

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