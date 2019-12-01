冬季風暴警告！美飛機載12人墜毀釀9死　醫療人員低溫中搶救

記者丁維瑀／綜合報導

美國南達科他州（South Dakota）一架飛機11月30日墜毀，造成9人死亡，其中包括一名飛行員與2名兒童。國家運輸安全委員會正在調查皮拉圖斯PC-12飛機的墜毀事故，然而惡劣的寒冷天氣使得相關人員的行動受到阻礙。

《華盛頓郵報》報導，30日中午，飛機要從張伯倫市（Chamberlain）前往愛達荷州（Idaho），途中在布魯爾縣（Brule County）墜毀，機上載有12人，9人死亡，其餘傷者被帶到醫院治療。

美國聯邦航空總署接獲通知，布魯爾縣檢察官蘿索（Theresa Maule Rossow）在聲明表示，執法人員、急救人員等在極端的天氣狀況下搶救傷者，應受到表揚。

根據國家氣象局資料，張伯倫市與其他南達科他州的部分地區都收到冬季風暴的警告，將持續到本月2日。

《法新社》報導，該架單引擎渦輪螺旋槳式飛機起飛不久後墜毀，距離張伯倫機場約1英里，3名傷者已前往蘇瀑（Sioux Falls）的醫院治療。