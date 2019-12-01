聯合國會議37：1通過性別和婦女賦權宣言　美唯一反對

▲宣言鼓勵各國採取包容性社會保護制度、公共服務和基礎設施，確保所有女性都有平等的教育機會、有利工作條件和薪資。（圖／達志）

實習記者崔子柔／綜合報導

聯合國亞太婦女權益審議會議日前在曼谷閉幕，以37：1表決通過「北京宣言25週年－促進性別平等和婦女賦權亞太部長級宣言」，而美國則投下全場唯一反對票。

據陸媒報導，上月29日亞太地區國家為紀念明年北京世界婦女大會25週年舉辦區域籌備會議，並評議婦女權益保障相關工作進展情況。

目前美國已有16州修訂或已通過「心跳法案」，美方以宣言內容「尊重婦女生殖健康權利和自由」與反墮胎政策相違背為由，反對會議協商通過，並要求唱名表決，投下唯一反對票。

報導指出，澳洲和紐西蘭表示對美國「生硬」的立場感到失望，中國大陸代表則堅持多邊主義。

中美關係在貿易戰後就關係緊繃，近期美國通過「香港人權與民主法案」，在陸媒強力宣傳下，中國大陸人民也出現對美方不滿的情緒。

「促進性別平等和婦女賦權亞太部長級宣言」使亞太國家持續推動1995年第4次世界婦女大會通過的「北京宣言」及「行動綱領」，將性別平等納入國家發展規劃與財政預算等決策進程，增進與可持續議程的融合發展。

宣言鼓勵各國採取包容性的社會保護制度、公共服務和基礎設施，讓女性獲得平等的教育機會、體面工作、有利工作條件和薪水，敦促各國改變消極的性別規範及歧視性的社會態度。

