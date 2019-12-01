總統才要他國別插手！墨西哥血腥槍戰14死　「4警殉職」員工失蹤

▲墨西哥槍戰頻繁，市政廳彈痕累累。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

靠近美國邊界的一處墨西哥小鎮1日發生槍戰，10名幫派成員與4名警察在事件中死亡。此前，美國總統川普才宣稱要把販毒幫派定調為恐怖分子；引來墨國總統羅培茲（Andres Manuel Lopez Obrador）回應，他不會接受任何外國勢力進入國內，干預內部的犯罪問題。

《路透社》報導，科阿韋拉州（Coahuila）警方1日中午與一群乘坐卡車的武裝槍手發生衝突，地點位於彼德拉斯內格拉斯（Piedras Negras）西南約65公里處，槍戰持續1小時以上，期間有10名槍手被擊斃，另外有4名警察喪生，還有6人受傷。

科阿韋拉州長里克爾梅（Miguel Angel Riquelme）說明，當局已果斷採取行動打擊毒梟，確認14輛參與襲擊事件的車輛，也獲得12多把槍；目前還有一些人失蹤，其中包括部分市長辦公室的員工。

The state's governor told local media that four of the dead were police officers, and that several municipal workers were missing. https://t.co/XQcc4fiiu7 — NBC Bay Area (@nbcbayarea) December 1, 2019

這起暴力事件正好發生在羅培茲面臨考驗的時刻，他上月29日表示，不會允許任何國家插手墨西哥來處理犯罪集團，不接受美軍跨境採取軍事行動，墨國會應對這些問題。反對黨的里克爾梅也抱持相同觀點，「我不認為墨西哥需要（他國）介入，我想墨西哥需要的是合作，我們相信國家有能力克服罪犯。」

川普先前在採訪中說明，他有意把毒梟認定為恐怖組織，這引發外界擔憂，此舉可能拉開美方試圖干預墨國的序幕，美國司法部長巴爾（William Barr）預計下周訪問墨國，討論在安全上的合作。

墨西哥十多年來籠罩在黑幫暴力的陰影下，事實上，羅培茲1年前就職時就承諾，要讓國家回歸和平。不過，近期一系列的安全疏漏事件，則讓民眾開始懷疑這個左派政府的策略。

►墨國總統警告川普：美軍別想跨境「處理毒梟問題」扯亂國家主權！