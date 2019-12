總統才要他國別插手！墨西哥血腥槍戰14死　「4警殉職」員工失蹤

▲墨西哥槍戰頻繁,市政廳彈痕累累。(圖/達志影像/美聯社)



記者丁維瑀/綜合報導

靠近美國邊界的一處墨西哥小鎮1日發生槍戰,10名幫派成員與4名警察在事件中死亡。此前,美國總統川普才宣稱要把販毒幫派定調為恐怖分子;引來墨國總統羅培茲(Andres Manuel Lopez Obrador)回應,他不會接受任何外國勢力進入國內,干預內部的犯罪問題。

《路透社》報導,科阿韋拉州(Coahuila)警方1日中午與一群乘坐卡車的武裝槍手發生衝突,地點位於彼德拉斯內格拉斯(Piedras Negras)西南約65公里處,槍戰持續1小時以上,期間有10名槍手被擊斃,另外有4名警察喪生,還有6人受傷。

科阿韋拉州長里克爾梅(Miguel Angel Riquelme)說明,當局已果斷採取行動打擊毒梟,確認14輛參與襲擊事件的車輛,也獲得12多把槍;目前還有一些人失蹤,其中包括部分市長辦公室的員工。

The state's governor told local media that four of the dead were police officers, and that several municipal workers were missing. https://t.co/XQcc4fiiu7