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加油要快！油價連4漲　明起汽柴油調漲0.2、0.3元

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▲▼汽油,油價,漲價,加油站,凍漲,中油。（圖／記者姜國輝攝）

▲中油宣布明起汽、柴油價格每公升調漲0.2及0.3元。（圖／記者姜國輝攝）

記者姚惠茹／台北報導

台灣中油宣布自明（2）日凌晨零時起各式汽、柴油價格每公升調漲0.2及0.3元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.1元、95無鉛汽油每公升28.6元、98無鉛汽油每公升30.6元、超級柴油每公升25元。

台灣中油表示，本週國際油價受市場樂觀看待中美貿易談判發展及油國減產協議朝正面發展等因素影響，導致本週國際油價續漲。

請繼續往下閱讀...

台灣中油指出，本週調價指標7D3B週均價為每桶63.76美元，較前週62.53美元上漲1.23美元，新臺幣兌美元匯率無變動，國內油價依公式計算漲幅為1.57％，本週92無鉛汽油及柴油因未超過亞鄰最低價，故汽、柴油應各調漲0.2及0.3元，足額調整。

台灣中油進一步指出，調價後的各式油品參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.1元、95無鉛汽油每公升28.6元、98無鉛汽油每公升30.6元、超級柴油每公升25元，實際零售價格以各營業點公告為準。

台灣中油強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，因此籲請消費者體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油，共同為地球環保盡一份心力。

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