威州補貼鴻海忽略機會成本　美大學研究：經濟損失上看1800億元

▲鴻海威州廠施工場景。（圖／翻攝鴻海官網）



記者姚惠茹／綜合外電報導

美國喬治梅森大學（George Mason University）梅卡圖斯中心（Mercatus Center）最新出具研究報告指出，以威州補貼鴻海富士康設廠為例，考慮到成本和收益，可能造成威州的經濟淨損，整體最終將導致威州經濟15年損失12億至60億美元（約368億元台幣至1842 億元台幣）。

綜合外媒報導，梅卡圖斯中心的研究報告《有針對性的經濟發展補貼的經濟學》談到支持和反對透過補貼來發展經濟的案例，以威斯康辛州向台灣電子製造商富士康科技集團承諾提供36億美元的激勵措施為例，提到補貼可能抑制當地的經濟活動。

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研究作者米切爾（Matthew Mitchell）表示，威州對富士康減稅或補貼的代價，可能會需要向其他個人或企業徵收更高的稅，或是減少對公共服務的投資，而且稅收不均更可能阻礙經濟活動，藉此說明有針對性的經濟發展補貼的效應可能弊大於利。

米切爾認為，威州政府或許高估補貼的收益，甚至完全忽略了成本，因為補貼富士康建廠的費用，可能會減少威州納稅人用於創造其他商品與服務的金錢，或者如果沒有補貼富士康，而是用於降低企業所得稅、營業稅，反而能讓企業或消費者有更多錢投入經濟發展。