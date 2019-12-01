退休理財工具哪些夯　保德信調查：首選共同基金投資者達85%





▲ 調查顯示，退休金準備有85%的人會先選擇共同基金。（圖／pixabay）

記者李瑞瑾／綜合報導

退休準備成為全民運動，如何選擇適當工具將是重要關鍵。根據保德信投信退休調查發現，受訪者認同自行準備退休金的重要性，亦有不少人已經著手準備。而哪些投資或理財方式最受青睞，調查結果顯示，85%的受訪者首選共同基金，保險、股票及定存等其他理財方式，也各有逾五成的民眾使用。

保德信投信退休理財調查發現，僅一成受訪者完成退休準備，多數受訪者仍在準備中。保德信投信進一步分析，準備完成退休金規劃者選擇基金比重更高，選擇共同基金比重高達91%，顯見共同基金不僅備受青睞，更能幫助民眾完成退休準備。

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至於對報酬率的期待，五成受訪者認為5~7%是合理的預期報酬，亦有將近3成願意以較高風險追求7~10%的收益率。進一步了解偏好的基金類型，固定領息的債券型基金吸引三成受訪者青睞，另有兩成選擇可以依據市場自動調整投資組合的基金，例如多重資產型。

保德信投信認為，擁有正確觀念、選對投資工具，將是完成退休準備成功關鍵。若以共同基金作為退休理財工具，則建議考量個人風險承受度與投資時間長短，可選擇多重資產類型、ETF或組合型基金，分散單一市場或標的風險，進行長期投資，利用時間複利效果累計足夠退休金，及早開始準備，早一步積極替退休後的財富做打算。

除此之外，保德信投信建議民眾每個月提撥一定金額做為退休資金，透過定期定額、平均成本的方式，透過分散原則做到風險管理。當然，選擇共同基金標的會隨年齡變化，資產配置也將會有所不同，從職場初期到退休晚期，投資策略可從積極逐步轉向穩健、保守，善用投資工具，透過積極理財管道，達成心目中的理想退休金目標，不讓落實理想成為遙不可及的夢。