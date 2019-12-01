　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

臉書配合新加坡「反假新聞法」　針對貼文發布「更正通知」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 臉書 。（圖／達志影像）

▲臉書配合新加坡政府「反假新聞」的法律，針對貼文發布「更正通知」。（圖／達志影像）

記者吳美依／綜合外電報導

新加坡政府29日要求臉書（Facebook）配合《防止網路假訊息與操作法案》，針對新聞網站《國家評論時報》（STR）一篇指控當局的貼文發布「更正通知」，因為其內容「含有錯誤資訊」。臉書30日配合星國當局發布通知，稱此舉是「法律上的要求」，但也呼籲更加透明、合乎標準的執法方式。

綜合《路透社》、BBC報導，臉書針對《國家評論時報》一篇貼文發布「更正通知」，將標籤嵌在原文尾端，沒有更改任何內文。他們表示，針對「新加坡政府認定含有錯誤資訊」的貼文發布通知、告知大眾「是法律上的需求」，也呼籲星國遵守「不會影響言論自由的保證，形成一個透明且合乎標準的執行方式。」

▲臉書公司，臉書，Facebook。（圖／路透社）

▲臉書指出，發布更正通知是「法律上的要求」。（圖／路透）

《國家評論時報》於22日貼文，指控當局逮捕一名據稱操作選舉的檢舉人士。新加坡政府回應「沒有人被逮捕」，譴責對方製造「針對新加坡選舉部門、總理與選舉過程製造誹謗指控」，要求修正，但被主編陳智祥（Alex Tan）以「身為澳洲公民，不會配合任何外國政府的命令」為由拒絕，因此29日轉而要求臉書依據《防止網路假訊息與操作法案》發布更正通知。

新加坡《防止網路假訊息與操作法案》（POFMA）於10月正式生效，允許政府下令，要求網路平台刪除或修正他們認定「違反公共利益」的錯誤陳述，違法者將要付出高額罰金，最高可處5年有期徒刑。

《防止網路假訊息與操作法案》被外界批評危害言論自由，國際特赦組織（Amnesty International）指出，此法案將會「賦予當局不受限的權力，以抑制持有異議的網路觀點。」但新加坡司法部長主張，法案旨在對付「假消息、機器人與詐騙帳戶」，命令也可以接受司法審查，避免濫權，因此言論自由「不會受到此法案影響。」

►打擊假新聞！新加坡政府要用戶改文遭拒...改要求fb發更正通知

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

 
ET快訊
墾丁大7連環撞5車影片曝！路旁保時捷衰噴飛..女駕駛恍神：我
強度升級！入冬首波冷氣團今晚報到　高溫一夜暴跌「最低溫12°
他拿熱熱的給吃...嫩妹秒昏 「遭囚雲林貨櫃屋4天」硬來4次
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

蘇丹新政權宣布「解散前總統政黨」　廢除侵犯人權爭議法律

辛巴威受國際制裁、官員貪污「通膨率飆490％」UN：人為飢荒危機邊緣

惡男把5月大女嬰「抓起來猛搖」　她腦部創傷＋心臟病發痛苦身亡

剛果叛軍突擊「伊波拉醫療人員」4死5傷　UN：暴力恐讓疫情再起

「被謀殺男」蒸發3年突然開設臉書帳號！　PO自拍照、加好友

遺體堆疊、腐爛被鼠咬！法國醫學捐贈中心被控「亂葬崗」

川普反駁指示私人律師介入烏克蘭　白宮對話紀錄、官員證詞狂打臉

德州石化廠爆炸「塔樓噴飛半空中」釀3傷！大火狂燒逾17hrs滿天橘光

川普簽署香港法案！美參議員：有新工具阻止北京干涉香港

哥倫比亞示威「18歲學生之死」引爆第二波全國性罷工！

大突破！陸龜滅絕112年再現身　全球最後1隻...學者：實現夢想

未打方向燈！小客車害騎士摔肇逃　正義砂石哥「一個轉彎」霸氣堵人

奶油花盛開！美容師巧手清粉刺 療癒片曝光網暴動：要求開直播

上滑點「耳朵」秒變監聽器　iPhone隱藏技！15公尺也聽到

買菜未歸！夫急尋「見妻死輪下」　崩潰哭喊飆罵：你到底怎麼撞的

分離8個月...軍人爸現身給驚喜 10歲罕病兒啜泣！兩人相擁淚崩

找爸尬桌球！萌喵伸出「山竹拳」　超精準回擊...網讚：不怕沒球友

怒轟搞台獨都垃圾！　郭董挺柯P：我們不能夠容忍台獨

華莎MMA《TWIT》超帥噴漆　MAMAMOO四人四色螢光顏料上身！

客人半夜3點經痛「打通他電話」　張翰「親自熬薑茶」送上超貼心

19歲女神弓箭手上場　鏡頭掃過「零死角輪廓＋大眼」射出瞬間…男粉激動了！

流放海外30年！南韓情報院：金正恩叔叔「金平日」已回平壤

墨國總統警告川普：美軍別想跨境「處理毒梟問題」扯亂國家主權！

臉書配合新加坡「反假新聞法」　針對貼文發布「更正通知」

奧地利世界最美小鎮「哈修塔特」凌晨火災　名列世界遺產…4木屋毀損

ISIS稱犯下「倫敦橋2死3傷恐攻事件」　制伏兇徒的英雄引案外案：謀殺21歲女

瑞典小飛機墜毀民宅花園起火「濃煙瀰漫社區」　飛行員喪生

澳洲爸把5歲病女留車上「吃角子老虎玩整晚」　曝艱難環境：沒親友幫忙

4歲童20顆乳牙全蛀爛！　爸媽托兒所都疏忽害他「挨了32針」

向中國索回「出租99年」深水海港！斯里蘭卡新總統毀約

林俊傑一件一件脫...秀「專屬暗號」！台下4萬歌迷秒懂暴動尖叫

19歲女神弓箭手上場　鏡頭掃過「零死角輪廓＋大眼」射出瞬間…男粉激動了！

藍鳥欠缺王牌買不起柯爾　瞄準惠勒專家認為有風險

遇到小孩就沒轍！　破壞王柯基見「寶貝弟弟」秒安靜...窩床邊照顧

中職／蘇智傑全勤生涯年　新合約視條件決定

小甜甜、卜學亮大談父女戀！　相差20歲擔心「體力不行」

台味4天王！　台鐵「60元排骨便當」呼聲最高　網讚菜色神搭配：豆包是經典

走路靠右邊要人命！學者研究：順車流走比逆向走致死率高1.2倍

基隆少年凌晨獨自闖包廂！　爆發衝突互砍「5人濺血」

墾丁大7暗夜衝撞5車！　其中一輛是保時捷…恍神女駕駛：我負全責

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

國際熱門新聞

他偷吃被發現！妻抓下體使力捏爆...直接痛到死

向陸索回深水港　斯國新總統毀約

咖哩怎麼煮？日本「神奇湯底」被18萬人讚爆

39具遺體全數回到越南家鄉

大人沒注意…4歲童20顆乳牙全蛀爛！

坐荷航飛了11小時　乘客竟又回原地

正妹挑戰鍋鏟拋蛋！網：晃得好暈

5歲病女困車上　爸吃角子老虎玩整晚

李奧納多救亞馬遜　巴西總統嗆他縱火

倫敦橋2死3傷「IS認了」爆案外案

百萬年薪徵寵物保姆　工作內容讓網戰翻

18歲女斬首奶奶愛犬　冷血傳照片

他喝茫「被蕾絲衣勾起慾望狂戰」　完事後驚覺妻站門口爆哭

奧地利哈修塔特火災　4木屋毀損

更多熱門

相關新聞

大人沒注意…4歲童20顆乳牙全蛀爛！

大人沒注意…4歲童20顆乳牙全蛀爛！

父母即使因工作外務忙而將孩子放在托兒所，也千萬別忘記多觀察自己的孩子。泰國一名資深牙醫日前在網路上分享一例恐怖案例，父母因常請託兒所照顧而失於注意，沒發現4歲小孩的20顆乳牙早已被嚴重蛀壞，最後沒辦法只好全部拔光。

財政部長激昂報告　國會議員閉眼打瞌睡

財政部長激昂報告　國會議員閉眼打瞌睡

眼鏡蛇遭重擊而死　切腹驚見蟒蛇卡腹中

眼鏡蛇遭重擊而死　切腹驚見蟒蛇卡腹中

39具遺體全數回到越南家鄉

39具遺體全數回到越南家鄉

泰寺廟「只讓觀光客逛」賣高價佛具

泰寺廟「只讓觀光客逛」賣高價佛具

關鍵字：

臉書假新聞新加坡東南亞要聞

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

iPhone隱藏黑科技　點「耳朵」秒變監聽器

毛加恩婚禮「播高以翔影片」

陸劇瘋傳「封殺藝人名單」業界人證實：收到了！

蔡正元給王立強一封信：你的風光時刻已落幕了

歐陽娜娜悼念高以翔　網罵爆：妳最沒資格講

壓到腳了好痛！戲精喵皺眉推開哥

狠爸拿鐵鎚家暴！女兒緊關房門護母…下秒門開了

每天灌5公升可樂！23歲妹瘦20公斤...醫師一看：慘了

JIMIN現代舞美哭！跳完驚：歪腰

12星座2020年事業運！水瓶遭逢劇變「小心收不到錢」

高以翔長眠地有「陰宅豪宅」稱號

挖掘高以翔出道　王鈞淚自責：我們把人家寶貝弄丟了…

毛加恩公開「婚禮緬懷高以翔私藏片」

甜美女星埃及遇難「10分鐘遭侵犯3次」：整個人破碎了

他偷吃被發現！妻抓下體使力捏爆...直接痛到死

更多

最夯影音

更多
大突破！陸龜滅絕112年再現身　全球最後1隻...學者：實現夢想

大突破！陸龜滅絕112年再現身　全球最後1隻...學者：實現夢想
未打方向燈！小客車害騎士摔肇逃　正義砂石哥「一個轉彎」霸氣堵人

未打方向燈！小客車害騎士摔肇逃　正義砂石哥「一個轉彎」霸氣堵人

奶油花盛開！美容師巧手清粉刺 療癒片曝光網暴動：要求開直播

奶油花盛開！美容師巧手清粉刺 療癒片曝光網暴動：要求開直播

上滑點「耳朵」秒變監聽器　iPhone隱藏技！15公尺也聽到

上滑點「耳朵」秒變監聽器　iPhone隱藏技！15公尺也聽到

買菜未歸！夫急尋「見妻死輪下」　崩潰哭喊飆罵：你到底怎麼撞的

買菜未歸！夫急尋「見妻死輪下」　崩潰哭喊飆罵：你到底怎麼撞的

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面