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19歲女神弓箭手上場　鏡頭掃過「零死角輪廓＋大眼」射出瞬間…男粉激動了！

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▲哥倫比亞超美弓箭手。（圖／翻攝自IG@Valentina Acosta Giraldo）

▲哥倫比亞超美弓箭手。（圖／翻攝自IG@Valentina Acosta Giraldo下同）

記者陳亭伃／綜合報導

2019年下半年體育賽事眾多，其中8月的世青錦標賽中，一名哥倫比亞的女選手在出場時，立刻引發驚呼，因為19歲的艾斯可達（Valentina Acosta Giraldo）在拉起弓箭的那一幕，鏡頭所拍到的完美五官與輪廓，根本就是女神等級，讓所有網友直呼「根本就是愛神邱比特！」更在「Reddit」上被瘋狂討論。

綜合外媒報導，艾斯可達在世青錦標賽中擊敗德國、韓國、法國等選手，和墨西哥的安娜（Ana Paula）進入決賽時，一出場帶著一頂漁夫帽、金髮隨興的紮在後方，專注的表情全入了鏡頭，側面的輪廓與粉嫩的臉蛋，幾乎一瞬間就拉走了觀眾對「射箭」的注意力。

▲哥倫比亞超美弓箭手。（圖／翻攝自IG@Valentina Acosta Giraldo）

▲換上便服後的艾斯可達就跟鄰家小女孩一般。

艾斯可達在射箭比賽中，以總分6:0擊敗對手，贏得青年組冠軍，在頒獎時露出可愛大方的笑容，更對觀眾燦笑、比出愛心手勢，立刻再靠高顏值狂圈粉。不少粉絲因而找到艾斯可達的IG，發現她卸下練習服裝後，根本就像是鄰家小女孩一般，照片中也可以看到小臉蛋加上大大的雙眼，相當討人喜歡。

艾斯可達的射箭樣貌馬上在「Reddit」上被瘋狂討論，有些人直呼「真的會戀愛」、「這樣的運動美女真的很少見」、「看到真的會讓人熱愛運動！｣、「馬上就被圈粉，會運動又有美貌的女性最吸引人」。

▲哥倫比亞超美弓箭手。（圖／翻攝自IG@Valentina Acosta Giraldo）

▲網友都直呼「戀愛了！」的經典照。

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