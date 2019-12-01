丹麥報告：解放軍以科學為名踏入北極圈　地緣政治競爭加劇

▲隨著許多國家覬覦北極的利益，緊張情勢也加劇。（圖／路透社）

記者丁維瑀／綜合報導

丹麥國防情報局11月29日發布年度風險評估報告，點名中國軍方越來越利用科學研究為名義，在北極地區擴大影響力，地緣政治競爭的情形正加劇；局長芬森（Lars Findsen）認為，中國在北極的研究不只是關乎科學，而是有著「雙重意圖」。

《路透社》報導，根據丹麥國防情報局長芬森上月29日說法，中國在北極區域的研究考察具有雙重目的，「我們觀察中國在北極的研究活動，發現中國軍方越來越展現出參與其中的興趣。」他拒絕透露牽涉解放軍的具體研究考察，但從近年來的幾個例子可見「新的發展」。

這份報告指出，中國累積對北極的知識以及在該地區活動的能力，可能會以與民間、軍方的合作方式來實踐；一場俄羅斯、美國、中國的大國競賽正在成形，將加劇北極地區的緊張局勢。回到2017年，北京將北極航線納入「一帶一路」倡議；報導描述中國把自身定義為「靠近北極的國家」，擁有雄心壯志，希望獲得更多未利用的資源，加快會通過北方海路（Northern Sea Route）的貿易行為。

保持北極作為國際合作的領域，以及解決任何潛在政治談判的問題，是丹麥的首要任務，而橫跨北大西洋與北極海的格陵蘭島（Greenland），也是隸屬丹麥框架內的自治國。報告還提及，隨著俄羅斯加強軍事能力，丹麥越來越難實現目標。

美媒8月爆出美國總統川普提議，要從丹麥手中買下格陵蘭島。這個想法雖然迅速被丹麥與格陵蘭政府抨擊，但也可見美國對於北極地區明顯變得有興趣。報告也提到，美國6月發布新北極策略，內容結合政府高層與國防官員的公開言論，這也進一步促成北極地區的緊張情勢。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）5月指責俄羅斯在北極區域的挑釁行為，還說必須密切關注中國的舉措；使得有關該地區的爭端也浮上檯面。

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