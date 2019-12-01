瑞典小飛機墜毀民宅花園起火「濃煙瀰漫社區」　飛行員喪生

▲消防員撲滅火勢。（圖／翻攝自推特／Meraklı Havacı）
記者丁維瑀／綜合報導
一架小飛機11月30日墜毀在瑞典東南部一處民宅花園，機身著火，周邊的社區也可見濃煙，飛行員則喪生。當地約有1.3萬名人口，目前沒有其他人受傷。
《法新社》報導，事件發生在瑞典東南部城市龍訥比（Ronneby）一處民宅花園，警方在30日下午3時40分許接獲消息。警方發言人隆德奎斯特（Rickard Lundqvist）表示，一架小型螺旋槳飛機墜毀在龍訥比住宅區，此地住有1.3萬人。
據了解，這架墜毀的飛機起火，濃煙瀰漫附近社區，所幸消防人員迅速撲滅火勢。當時只有一名飛行員在機上，在事件中死亡；社區其他居民則沒有受傷。
#HABER— Meraklı Havacı (@meraklihavaci) November 30, 2019
İsveç'in Ronneby kentinde bir villanın bahçesine düşen SE-MIJ tescilli Diamond DA20-A1 Katana tipi özel uçağın pilotu olay yerinde öldü. Uçağın düşmesiyle meydana gelen yangın birkaç saat sonra kontrol altına alındı. pic.twitter.com/C78B0of94k