納米比亞總統奪56.3％選票成功連任　執政黨失去國會2/3多數

▲納米比亞（Namibia）總統根哥布（Hage Geingob）成功連任。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

非洲國家納米比亞（Namibia）於11月27日舉辦總統大選，選舉委員會（ECN）於11月30日宣布，現任總統根哥布（Hage Geingob）以56.3％的選票贏得選舉，成功連任。但是，執政黨「納米比亞人組黨」（SWAPO）在國會選舉方面失去了上一屆2/3席次的多數優勢。

▲納米比亞總統根哥布（Hage Geingob）也出門投票。（圖／達志影像／美聯社）



納米比亞選舉委員會30日宣布，現任總統以56.3％選票贏得連任，同黨獨立候選人伊圖拉以29.4％選票位居第二，反對黨「人民民主運動」（PDM）黨魁韋納尼（McHenry Venaani）獲得5.3％選票，位居第三。根哥布向支持者表示，「我是一名自豪的納米比亞人，我們可以舉辦自由且公正的選舉，沒有爭執，沒有互相攻擊，允許自由的行動。」

但是，國會選舉方面，執政黨「納米比亞人組黨」在96席之中取得63席，與上一屆的77席相比丟失14席，失去原先掌握的2/3多數，反對黨「人民民主運動」則從5席上升至16席。

▲納米比亞總統成功連任，其他候選人紛紛指出，選舉期間發生違規行為。圖為根哥布的支持者在大選前參與集會造勢。（圖／達志影像／美聯社）

《德國之聲》報導，伊圖拉廣受年輕選民歡迎，他在大選結果公布前就曾說，「國家違規行為以前所未有的規模發生，必須受到處理」，已經致信選舉委員會，呼籲展開對話，避免產生「潛在國家危機」。《路透社》指出，韋納尼也考慮針對「選舉期間異常與違反規定」的情況採取法律行動。據了解，選舉委員會一開始宣布，計票工作必須花費48小時，最後卻在72小時後才宣布勝選者，外界因此擔憂，是否有操作或舞弊的可能性。

根哥布2014年以87％選票贏得總統大位，但因乾旱導致農作物減產，鈾與鑽石的出口價格也低到幾乎無利可圖，國內經濟近三年都陷入衰退，他的2名部長被指控對冰島最大漁業公司薩姆赫吉（Samherji）發放許可證照，收取回扣，成為納米比亞有史以來最大宗的貪腐醜聞。

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