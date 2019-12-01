「她不是處女！」印尼17歲體操選手被國家隊取消訓練資格

▲印尼17歲體操選手薩妮亞（Shalfa Avrila Sania）據稱應「不是處女」被取消訓練資格。圖為一名女性體操選手。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

來自印尼17歲體操運動員薩妮亞（Shalfa Avrila Sania）原訂11月26日參加「2019年菲律賓東南亞運動會」，11月中旬卻突然被取消訓練資格，送回位於東爪哇省（East Java Province）的家鄉，因為教練認為她「不再是一名處女。」但是，體育部29日對此否認，聲稱除名是因為考慮到表現與紀律的問題。

薩妮亞原訂11月26日前往菲律賓，參加兩年一度的東南亞運動會（Southeast Asian Games），11月中旬卻突然被取消訓練資格。媽媽庫尼亞瓦蒂（Ayu Kurniawati）於29日表示，「教練說，我的女兒總是跟男性友人外出，很晚才回去，經詢問以後發現，她已經不再是一名處女。」

Dinilai tidak lagi perawan, seorang atlet cabang olah raga senam artistik asal Kota Kediri, terpaksa mengubur mimpinya untuk berlaga di ajang SEA Games 2019. #jatimNow 由 jatimnow.com 發佈於 2019年11月28日 星期四

庫尼亞瓦蒂提到，女兒自從8歲就開始學習體操，至今已經贏回將近50枚獎牌，不可能是因為表現太差、能力不足才被除名，「我非常震驚，我希望女兒的名聲清白。」律師穆克拉斯（Imam Muklas）表示，家屬已經寫信給印尼體育部抗議，也附上醫學檢測報告，顯示薩妮雅的處女膜依然完整。

根據印尼《點滴網》（Detik News）報導，體育部29日對此否認，他們指出，因為考量選手表現與紀律的問題，才會選擇取消訓練資格，但是「如果運動員是因為童貞問題而被送回去，我們將會採取堅定的行動，因為這是一件關乎隱私與尊嚴的重要問題，與表現無關。」

《路透社》報導，印尼是全世界穆斯林人口最多的國家，部分地區至今依然非常保守，高度重視女性貞操，雖然對於年輕人而言，婚前性行為並不罕見。人權組織曾抗議針對新進警察或軍隊的女性進行「童貞測試」，稱此舉一點也不科學，而且具有污辱性，也曾有人試圖將「童貞測試」引進學校，遭受許多團體反對，其中包括一些伊斯蘭神職人員。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！