澳洲爸把5歲病女留車上「吃角子老虎玩整晚」　曝艱難環境：沒親友幫忙

▲女兒被困在艾倫飯店外的車內，爸爸則在裡頭大玩吃角子老虎。（圖／翻攝自「Google Map」）

記者張靖榕／綜合外電報導

澳洲一名40多歲的爸爸日前和大女兒吵架後，眼看她下車走人，自己也負氣走進一間飯店的吃角子老虎場玩上一整晚，卻沒人管他還有一個體弱多病的5歲女兒被留在車上。時值澳洲冬天，當酒水專賣店一名店員發現她時，她卻已經熱得瀏海成絲貼在額頭上了。

根據英國《太陽報》報導，今年7月26日晚間，昆士蘭（Queensland）艾倫鎮飯店（Allenstown Hotel）一名酒水專賣店的店員推開門，發現停車場一輛車裡頭坐著一個小女孩。走近看後，店員發現女孩的頭髮已經因大量出汗而濕透，髮絲在她的臉上糾結錯亂，而整車只開了一小條窗戶縫隙。

事情鬧上黑水法院（Blackwater Magistrates Court）後，5歲女孩40多歲的爸爸供稱，當時開車帶著2個女兒到艾倫鎮飯店，卻在下車前和大女兒大吵一架，氣得對方奪車門而出。原本說好由大女兒來帶小女兒，但大女兒離開後，爸爸也沒有擔上責任，而是把小女兒留在車上，自己下車去玩吃角子老虎。

爸爸的律師克雷芬（ Zoe Craven）指出，當時他的壓力很大，才會在沒有想清楚的情況下做出反常的舉動。克雷芬表示，小女兒出生後就受到多重疾病困擾，她的爸爸平時都很照顧她，在周末期間常帶著女兒開車穿越昆士蘭，去找特別治療師和營養師，而這次的行為是「糟糕的判斷」。

克雷芬再為當事人說情，表示他一直處在經濟和家庭的雙重壓力下，在當地又沒有任何親友能夠提供他支持，希望法官能夠網開一面。法官沃克（Robert Walker）則認為，父親失職情節嚴重，必須判處有期徒刑；然而考量父親是女兒的專職照顧者，沃克最終改判他緩刑18個月。