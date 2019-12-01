4歲童20顆乳牙全蛀爛！　爸媽托兒所都疏忽害他「挨了32針」

▲可憐的4歲孩童被爸媽帶到診所時，20顆乳牙已經蛀光光。（圖／翻攝自臉書「Sathian Ken Suravisankul」）

記者張靖榕／綜合報導

父母即使因工作外務忙而將孩子放在托兒所，也千萬別忘記多觀察自己的孩子。泰國一名資深牙醫日前在網路上分享一例恐怖案例，父母因常請託兒所照顧而失於注意，沒發現4歲小孩的20顆乳牙早已被嚴重蛀壞，最後沒辦法只好全部拔光。

《香港經濟日報》引述外電報導，泰國普吉島一名在醫院任職的牙醫，日前在臉書發文表示，一對父母帶著一名4歲孩童就醫，當孩童嘴巴一張，裡頭蛀爛的20顆牙齒慘不忍睹，還有部分乳牙已經因不明原因斷掉，只剩下牙床。

▲蛀牙情況若進入神經系統將更難處理。（圖／翻攝自臉書「Sathian Ken Suravisankul」）

粉專「Sathian Ken Suravisankul」在臉書上PO出多張照片，由於該名孩童蛀牙嚴重，醫師判斷若不拔牙，情況會往下伸進牙齦神經，感染下方的恆齒，最後決定把20顆牙都拔光。孩童因為父母及托兒所大人疏於照顧關心，必須為此挨上14針麻醉針、失去20顆乳牙、縫上18針縫線，還得吃醫生開的止痛藥以減緩拔牙後的疼痛。

蛀牙除了不健康，對於兒童說話、咀嚼都會造成深遠影響，若父母及負責託管的大人能稍加注意，就能避免這類災難性的事情發生。