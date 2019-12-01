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ISIS稱犯下「倫敦橋2死3傷恐攻事件」　制伏兇徒的英雄引案外案：謀殺21歲女

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▲▼倫敦橋附近發生砍人攻擊（圖／路透社）

▲倫敦上附近發生砍人攻擊（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國倫敦當地時間週五（29日）傳出恐攻事件，一名男子持刀隨機捅人，造成2死3傷，隨後被多名路人制伏，並被警方擊斃；隔天，餘孽未盡的伊斯蘭國（IS）透過旗下阿瑪克通訊社（Amaq）表示，該起恐攻事件正是IS成員所犯下，但未拿出任何證據證明。這件事也引發「案外案」，其中一名制伏歹徒的路人也曾是殺人兇手，服刑後假釋的他因此被稱為英雄，引發受害家屬不滿。

《半島電視台》、《歐洲新聞台》報導，根據英國警方指出，28歲的烏斯曼汗（Usman Khan）當時應是在倫敦橋北端的「魚販大廳」（Fishmonger''s Hall），參加劍橋大學舉辦的獄友更生會議，他穿著假的炸彈背心一路揮舞尖刀，朝至少5人攻擊，造成2人傷重不治，3人受傷。烏斯曼汗此前已經因為「恐怖犯罪」而入獄一年。

▲▼倫敦橋附近發生砍人攻擊（圖／路透社）

▲▼兇徒被多名路人制伏。（圖／路透社）

▲▼倫敦橋附近發生砍人攻擊（圖／路透社）

伊斯蘭國透過阿瑪克通訊社（Amaq）「攬下」這次的恐攻事件，聲明表示，「在倫敦攻擊人的人，是伊斯蘭國的一名戰士，他的所作所為是回應攻擊西方國家公民的號召。」不過英國警方在週六上午表示，當局認為烏斯曼汗的犯行確實是一起恐攻事件，但沒有證據表明他是被人指使的。倫敦大都會警察助理處長巴蘇（Neil Basu）表示，儘管如此，警方仍在進一步調查，才能排除是否有其他人參與的可能。

英國《每日郵報》報導，在烏斯曼汗持刀連續攻擊5人後，多名路人紛紛持著長棍和灑水器上前對付他，並一路壓制到警方趕來將他擊斃為止。影片在網路上廣為流傳後，參與制伏歹徒的人都被稱為英雄；然而有人發現其中一名「英雄」，正是因殺害一名21歲女子獲判無期徒刑，42歲刑滿假釋的福特（James Ford）。

大量推特網友轉貼福特過去犯下的事蹟，並稱他為「女人謀殺者」，要不知情的人別再把他當作英雄看待，「福特在倫敦橋攻擊事件中沒被殺死真是太可惜了。他在受害者家屬不知情下，提早假釋出獄，正好說明了英國的司法系統沒有為正義服務，而是再一次危害社會大眾。」同時也有人認為福特的作為不該一直被過去的陰影壟罩，「我是說，我為受害者家屬感到遺憾，但福特已經為此服刑了」，他在倫敦橋事件的表現恰恰代表他的內心已經被教化。

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倫敦橋伊斯蘭國ISISIS恐怖攻擊恐攻

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