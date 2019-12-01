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免煩惱！明年報稅有長照扣除額12萬元　一張表秒懂該準備的文件

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▲老年,老人,年長,走路,長照,老花眼,皺紋。（圖／翻攝自pixabay）

▲家中如果有需要長期照顧的家人，明年5月報稅可以申報減除長照扣除額。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳靜君／台北報導

財政部賦稅署表示，今年7月底修正公布「所得稅法」第17條，增訂長期照顧特別扣除額，只要符合衛福部的「須長期照顧之身心失能者」，每人每年定額減除12萬元，民眾在明（109）年5月報稅時，就可以檢附文件申報扣除，減輕家庭裡有長照需求者的繳稅負擔。

但財政部提醒，有三種情形的一項，不可以扣除：

請繼續往下閱讀...

一，適用稅率在20%以上：在減除幼兒學前特別扣除額及長照扣除額後，全年綜合所得稅適用稅率仍在20%，或者採本人會者配偶的薪資所得或各類所得分開計算稅額，適用稅率在20%以上者。

二，股利選擇分開計算者：選擇股利與盈餘按28%分開計算應納稅額。

三，基本所得稅額者：依所得基本稅額條例計算之基本所得額超過規定的扣除金額670萬元。

但是符合資格者，如果要申報長照扣除額，納稅義務人又應該要準備那些證明文件呢？財政部解釋有四種情況，民眾可以依循處理：

一，聘僱外籍看護者：如果是聘僱外籍家庭看護資格的看護工者，如果實際有聘僱外籍看護者，可以檢附今（108）年有效的聘僱許可函影本。

二，如果是在家自行照顧，未聘僱外籍看護者：可經指定醫療機構進行專業評估，檢附今年度取得的病症暨失能診斷證明書與巴氏量表影本；如果符合特定身心障礙（或極重度）等項目或鑑定向度之一者，則檢附身心障礙證明、手冊影本。

三，長照給付及支付服務使用者：若是長照給付及支付服務使用者，則檢附今年度使用服務的繳費收據影本任一張；免部分負擔者，則檢附長期照顧管理中心公文或相關證明文件，並均須在文件中住暨特約服務單位名稱、失能者姓名與身分證字號和失能等級等資料。

四，如果是入住住宿式服務機構全年達90天以上：入住住宿式服務機構全年達90天以上的長照需求者，則檢附入住累計達90日的繳費收據影本；受全額補助者，須檢附地方政府公費安置公文或相關證明文件，並均須於上開文件中註記機構名稱、住民姓名、身分證字號、入住期間及床位類型等資料。

財政部進一步表示，配合上開規定追溯自今年1月1日施行，民眾於109年5月申報綜合所得稅時即可適用，各地區國稅局將積極宣導並設立諮詢窗口，供民眾詢問相關問題，使新制順利實施。

▼申請長照扣除額應檢附的文件。（圖／財政部提供）

▲▼申請長照扣除額應檢附的文件。（圖／財政部提供）

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