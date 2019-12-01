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搶房貸公股銀拚了！房貸龍頭土銀「前低後高」房貸　最快年底前搶市

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▲▼土銀總行。（圖／記者吳靜君攝）

▲各公股銀行為搶房貸，各出奇招，房貸龍頭土銀當然不落後。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

受到經濟金融、政策及產業的發展，銀行業者認為，顯示台灣房地產業已步入復甦段，交易量持續放大，各公股銀也紛紛看好未來房地產的發展，紛紛推出專案或優惠，為了就是要幫助青年、年輕人進場買房，晉升為有殼一族。

房貸龍頭土銀當然不能落於人後，為了幫助年輕人、青年人可以買房，將推出前低後高、階梯式的房貸，土銀表示，年輕人買房初期因為薪資不多，為了減輕還房貸的壓力，就只要先還利息或少少的本金，等到有能力的時候，再本息攤還，大大降低年輕人還款的壓力。

請繼續往下閱讀...

土銀前低後高房貸　分3階段還款

土銀的前低後高、階梯式房貸基本架構已經出爐，但仍需經過董事會通過，最快年底可以推出。據知，土銀的前低後高、階梯式房貸大約分為三個階段，第一階段是前3年，那時候年輕薪資、賺的錢較為有限，可以只還利息，以貸款1000萬元、利息1.6%元計算的話，每個月只要還1萬3000多元，大大降低買房初期的負擔；等到第4年到第10年，每個月可以選擇還本金千分之1.5以上（若有能力時可以提高）加計利息，每個月大約還2萬多到3萬元之間；到了10年之後，該年輕人可能已經升做主管或者加薪，就有能力繳交房貸，便可以本息平均攤還，即使如此每個月要還的房貸也頂多3萬多到4萬元左右。

值得注意的是，土銀的「前低後高」房貸房貸鎖定年輕人，所以有條件限制，包含承貸年齡約在30到40歲之間、貸款年限最長30年、貸款額度最高1000萬元，目的就是希望年輕人可以買到「好房」朝有殼族邁進。

▲▼ 第一銀行。（圖／ETtoday資料照）

▲ 第一銀行鎖定房屋交易網，房貸衝出量來。（圖／資料照）

一銀與591房屋交易網介接　搶自住客

根據一銀的法說資料顯示，今年9月底止，一銀的房屋貸款餘額4653億元，年增6.7%，其中以自住型的房貸為大宗。為了搶攻自住客，一銀在交易網站搶客，自10月與「591房屋交易網」合作，在網站上的客戶如果有房貸需求，也可以與一銀介接配套，讓一銀房貸成長明顯成長。

華銀限時不限量　推低利1.56%起優惠

華南銀行表示，該行已有百年歷史擁有許多忠實客戶，而利費率合理的貸款商品，更獲得廣大民眾青睞，並宣布，即日起至明（109）年1月31日止特推出「金好客」優惠活動，凡於活動期間內申辦房屋貸款，年利率最優惠可至1.56%，有房貸需求的民眾要把握難得機會!

華銀表示，聚焦新世代客群，積極提升數位化金融服務，於官方網站建置「華南快易貸平台」，除原房屋貸款試算功能外，更透過AI技術整合地理資訊，增加「房屋鑑估」功能，提供客戶購買不動產之周遭環境資訊，大幅節省客戶蒐集資料的時間。

▼公股銀行房貸策略。（製表／記者吳靜君、資料來源／各銀行、以各銀行公告為主）

▲▼公股銀行房貸策略。（製表／記者吳靜君、資料來源／各銀行、以各銀行公告為主）

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