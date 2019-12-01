雙12網購刷對神卡回饋拿多多　剁手族留意5大眉角不吃虧

▲雙12購物節快到了，專家提醒，民眾若刷電商聯名卡搶高額回饋，要留意5大重點。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

雙12購物節即將到來，各大電商搶攻雙12檔期，紛紛祭出超殺優惠，銀行也瞄準商機推出刷卡優惠，不過Money101行銷經理呂芝穎提醒，民眾刷「電商聯名卡」搶高額回饋，須留意5大重點，才能把回饋拿好拿滿。

首先，高回饋的背後大多是由不同活動堆疊，務必了解每一層回饋的條件與限制。以「國泰蝦皮聯名卡」為例，雙12指定檔期活動享最高13%蝦幣回饋，其中6%回饋需在官網公告時間內消費才得以享有，7%則是包含當期累積消費達2萬元以上享2%回饋、2%蝦皮商城消費回饋、年底前上市加碼3%。

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若持卡人並非於商城消費，當期累積消費金額未達4,999元以下，年底前一般期間消費回饋率為5%蝦幣。此外，富邦momo卡近期才剛上市，喊出最高20%momo幣回饋，其中包含站內消費3%回饋、首年加碼2%、每周六消費滿3,000元享300 momo幣，相當於10%饋、指定品牌加碼5%所累加而成。



第二，注意各家電商聯名卡回饋上限，「國泰蝦皮聯名卡」年底前提供的上市加碼3%回饋，每月上限1,000幣；雙12檔期活動加碼3%，同樣也有每月1,000元回饋上限。除了金額設定上限以外，富邦momo卡每周六10%消費回饋，消費滿3,000元享300 momo幣，設有回饋名額上限，持卡人得先搶先贏，每周僅限量1,000名，2020年2月29日前則是祭出不限名額，消費達3,000元即享回饋的加碼活動。



第三，電商平台聯名卡的回饋大多回饋電商平台自己的「虛擬幣」，每1幣可以折抵1元消費，好處是消費者容易計算回饋率，然而，折抵消費的通路大多限制於該家電商平台，使用情境較不彈性。

舉例來說，momo幣僅能在momo購物網購物時使用，蝦幣只能於蝦皮購物使用；不過，「花旗PChome聯名卡」回饋的聯名點數則可以彈性的折抵信用卡帳單，或是兌換空哩程。



第四，電商不同屬性平台消費，回饋率大不同。「中信YAHOO聯名卡」只有在YAHOO購物中心消費才有6%回饋，YAHOO超級商城消費回饋率為3%，YAHOO拍賣消費只提供2%回饋。

第五，虛擬幣大多設有使用期限以及折抵上限，民眾務必在了解規則以及自己的購物習慣，以免入袋的回饋過期作廢，例如蝦幣的使用期限為3個月，每筆訂單最高僅能折抵25%的蝦幣，75%仍得轉帳、刷卡完成購物。