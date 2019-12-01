▲ 秋冬旅遊補助奏效！住宿業徵才創近5年同月新高。（圖／資料照）

記者余弦妙／台北報導

行政院主計總處日前公布國內108年10月失業率為3.77％，較108年9月下降0.03個百分點，較前一年同月上升0.02個百分點。根據勞動部勞動力發展署「台灣就業通」資料庫統計，108年10月各公立就業服務機構新登記求職人數總計5萬9000人，較9月增加0.81％，新登記求才人數為9萬8828人，較9月增加4.19％，平均每一位求職者有1.68個工作機會(即求供倍數為1.68倍)。

勞動部指出，步入第四季，求職求才人數成長趨緩，但住宿及餐飲業表現卻相當亮眼。10月「住宿及餐飲業」新登記徵才人數達1萬4061人，年增26.43％，增加人數居於各行業之冠。此波住宿及餐飲業徵才回溫的原因之一，是受到「擴大秋冬國民旅遊」的帶動，其中「住宿業」新登記求才人數為3,451人，創下近5年同月新高紀錄，月增幅與年增幅分別達16.98％與42.54％。

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另外，勞動部表是，目前晶華國際酒店於台灣就業通網站大舉徵才超過百人，晶華提供員工當值時之免費膳食、每年3次的績效獎金、員工國內外旅遊補助及公假兩天等優渥福利。而去年剛開幕的綠舞觀光飯店亦釋出多樣職缺，其中房務部主管、餐廳部主任、採購主管、財務部主管、水上救生員、日式廚師等職缺起薪均在40K以上。

此外，福容大飯店月眉分公司、華泰大飯店、清新國際、台南晶英酒店、永泰國際飯店、涵碧樓大飯店等知名飯店均在積極徵才，其中涵碧樓大飯店祭出月薪最高46K徵求行銷企劃人員，有意投入相關產業的求職者務必把握此波熱潮。

而且，發展署在今年12月間於全國各地所辦理的徵才活動，提供了超過1,200個職缺，歡迎有求職需求的民眾踴躍前往參加。台灣就業通網站提供多元化的求職管道及職業訓練課程，民眾可隨時上網查詢更多訊息，或撥打24小時免付費客服專線0800-777-888，以即時掌握就業市場脈動。