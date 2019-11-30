咖哩怎麼煮才內行？日本網友密傳「神奇湯底」曝光…18萬人讚爆

▲一碗好吃的咖哩該怎麼煮呢？日本網友公布秘招後瞬間被瘋傳。（圖／翻攝＠Lattice推特）



記者鄒鎮宇／綜合報導

咖哩料理方式簡單，又因傳到各地衍伸出多種風味，讓一般家庭可隨性變化，容易讓人不知不覺多吃了好幾碗飯。日本一名網友日前分享煮咖哩的獨門配方，瞬間被18萬名網友讚爆，直呼「看起來好好吃！」

該名日本網友在推特上PO文，表示自己最近營養不足，所以當他獨自一人用餐時，就會以這種方式調味咖哩，「一個非常美味的咖哩完成了，酸度很好，且營養價值很高喔」。

▲▼原PO使用果菜汁代替水作為湯底。（圖／翻攝＠Lattice推特）



原來，這名網友先將基本的蘿蔔、馬鈴薯及雞肉放入鍋中，直接以「果菜汁」代替水加入，最後放上咖哩塊熬煮，瞬間形成了一鍋濃郁的果菜汁口味咖哩，看起來非常下飯。

該文PO出後引起熱烈迴響，超過18萬名網友按讚、5.4萬名網友分享，「我下次試試看」、「有這樣煮過，好吃」、「我都加兩杯果菜汁」、「拉麵也可以這樣煮」。

但也有網友認為，果菜汁與咖哩同時一起煮，會將其中原本的營養成分破壞，但原PO認為加熱時的確會讓水溶性維生素等營養發生變化，但營養不是一概而論的，希望大家可以一起享用這道餐點。

▼許多網友看完都想嘗試看看。（圖／翻攝＠Lattice推特）



►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」