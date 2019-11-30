彩券行狂賀「本店開出大獎」！員工勇奪金馬獎最佳女配角　揪138人包場挺台灣國片

▲台灣彩券公司總經理蔡國基（右）親赴台南市新營區「新希望彩券行」，祝賀張詩盈（左）榮獲今年第56屆金馬獎最佳女配角獎。（圖／台灣彩券提供）

記者楊絡懸／台南報導

金馬獎最佳女配角獎得主張詩盈和丈夫在台南市新營區彩券行工作，熱熱鬧鬧貼出「賀！本店開出大獎」海報，慶祝她以實力派演技榮獲金馬獎，引起鄉親討論。台灣彩券公司總經理蔡國基30日特地前往「新希望彩券行」恭賀張詩盈獲獎，更廣邀138人舉辦特映場包場，支持台灣國片《我的靈魂是愛做的》。

位於台南市新營區「新希望彩券行」，日前熱熱鬧鬧地貼出「賀！本店開出大獎」的海報，引發附近鄰里鄉親們的熱烈討論。台灣彩券30日揭曉，原來「這個大獎」是彩券行員工張詩盈以實力派演技榮獲第56屆金馬獎最佳女配角的殊榮。

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據了解，張詩盈曾以《父後七日》入圍2010年金馬獎最佳女配角與新演員，這些年持續在藝術表演上展現出堅持與熱情。

▲電影《我的靈魂是愛做的》男主角邱志宇（右一）及導演陳敏郎（左一）也一同到彩券行分享喜氣。（圖／台灣彩券提供）

蔡國基恭賀張詩盈，稱她勇奪今年金馬獎最佳女配角獎為「台彩之光」，也期許她上班的投注站業績蒸蒸日上。為了鼓勵張詩盈堅持夢想的精神，台灣彩券也於台南真善美戲院舉辦特映場包場，廣邀138位彩券行的忠實彩迷、中信金旗下員工及張詩盈的親朋好友們，搶先觀賞電影《我的靈魂是愛做的》。

與此同時，《我的靈魂是愛做的》男主角邱志宇、導演陳敏郎及劇組人員也到彩券行分享喜氣；邱志宇透露，劇中他扮演高中老師的學校教務主任也有購買大樂透彩券的習慣。蔡國基也特別送上大樂透、威力彩及刮刮樂的紅包，祝福劇組人員及這部即將上映的電影票房長紅。

蔡國基表示，公益彩券發行目的主要是創造弱勢族群就業，目前全國共有5577位電腦型彩券經銷商開店經營投注站，如以每家店聘僱2至3位店員協助經營，保守估計全國約有上萬人因公益彩券的發行而擁有穩定的收入支撐家庭生計。