歷經5年！東奧「國立競技場」30日完工　年底開館「可容納6萬觀眾」

記者林瑩真／編譯

作為2020年東奧、殘奧運動會的主賽場，日本新國立競技場從2014年12月拆除到2019年11月，歷經5年終於在30日完工。預計明年將聚集超過6萬名觀眾到場觀看開閉幕式及田徑、足球比賽。

綜合日媒報導，新國立競技場一共地上5層、地下2層，使用了來自47個都道府縣的國產木材，並採用日本傳統建築技法，設計配合神宮外苑的綠色景觀，建造成高約47公尺的「杜之體育場」，讓可容納的6萬名觀眾感受木頭的溫暖。

新國立競技場整個工程花費1569億日圓（約新台幣437億元），仍在政府設定的1590億日圓上限內。負責施工的建設企業聯營（JV）正式在30日將項目交由日本體育振興中心（Japan Sport Council, JSC），確立未來正式名稱為「國立競技場」。

國立競技場將於12月21日正式開館，並以明年1月1日的天皇盃全日本足球錦標賽為開館的首場比賽。之後，國立競技場預計改為民營化，不過計劃得排在東奧後，不排除推延至2020年秋季。

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