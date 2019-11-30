偷吃被發現！妻突「扒褲往下抓」使力捏爆　他直接痛到死

Wife 'murdered' cheating husband by crushing his testicles until he collapsed and diedhttps://t.co/re9GHotjbr pic.twitter.com/mwfbsdEm94 — The Scottish Sun (@ScottishSun) November 29, 2019

記者黃心瑀／綜合報導

非洲奈及利亞日前一對夫妻因丈夫出軌吵架，爭吵途中老婆埃哈托（Ekhator）因為挨了一巴掌，盛怒之下一把抓住對方的生殖器，大力的扭捏擠壓，導致老公最後因為疼痛失去意識，送醫之後不幸喪命。

綜合外媒報導，這起事件發生在奈及利亞的埃多州，事發當天埃哈托先是生氣的指責老公出軌，兩人為此激烈的爭吵，隨後竟拳腳相向，演變成全武行；埃哈托在兩人發生爭執的期間，被老公賞了一巴掌，在氣不過的情況下，她一把拉下老公的褲子，大力的抓住男性生殖器。

埃哈托手下不留情的大力掐住老公的下體，一直到人失去知覺，她才驚覺鑄下大錯；不幸的是，她的老公在送醫急救之後，被宣告不治身亡。當地警方表示，埃哈托在接受調查時說自己當時被魔鬼附身，才會做出這樣的行為；而受害男子則是被斷定，生殖器在突然承受壓力的情況下，內部出現破裂跟出血的情況，可能死於「無法承受的痛苦」。

報導中指出，這並不是第一起男性被抓住生殖器後死亡的新聞，2013年時也曾有一名媽媽因為生氣，以同樣抓住男性生殖器的方式，造成一名店家老闆死亡後，站上法庭面臨審判。